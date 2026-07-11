برخورد پژو ۴۰۵ و پراید در محور زیارتعلی ۶ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صالحی، اظهار کرد: گزارش برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ و پراید در محدوده روبه‌روی پست برق محمدآباد به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس زیارتعلی، پایگاه شهری رودان و پایگاه آبنما به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی صحنه اقدامات درمانی و تثبیت وضعیت مصدومان را در محل انجام دادند.

مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان رودان، ادامه داد: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان علی‌بن‌ابیطالب (ع) رودان منتقل شدند.

صالحی با اشاره به اینکه این سانحه فوتی نداشت، بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، حفظ فاصله ایمن، استفاده از کمربند ایمنی و خودداری از رانندگی در حالت خستگی یا خواب‌آلودگی تأکید کرد.