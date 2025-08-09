  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۰

جست و جوی گنج خوش یمن نبود؛ ۲ نفر در چاه جان باختند

سمنان- رئیس سازمان آتش نشانی گرمسار از بروز حادثه مرگ بار در حوزه شهرستان خبر داد و گفت: دو نفر در پی یافتن گنج بر اثر گاز گرفتگی جان باختند.

عباس قندالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حوالی صبح امروز شنبه وقوع یک حادثه گاز گرفتگی به آتش نشانی اعلام شد، ابراز داشت: بلافاصله امداد گران به مکان مورد نظر در محور ایوانکی به آب سرد اعزام شدند.

وی با بیان اینکه دو نفر در پی یافتن گنج درون چاه رفته بودند، افزود: گاز گرفتگی درون چاه باعث جان باختن دو نفر شد.

رئیس سازمان آتش نشانی گرمسار با بیان اینکه این افراد برای یافتن گنج مشغول کندن چاه بودند، ابراز داشت: با همکاری هلال احمر پیکر متوفیان از چاه خارج و به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

قندالی اضافه کرد: یک نفر نیز در این حادثه مصدوم شد که توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

