به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو، استاندار قم به مناسبت روز خبرنگار ضمن تسلیت پیشاپیش اربعین حسینی این روز را به همه فعالان عرصه رسانه بهویژه خبرنگاران تبریک گفت.
استاندار قم با اشاره به نقش برجسته رسانهها در عرصه اطلاعرسانی بهویژه در جریان جنگ دوازدهروزه و تحولات اخیر منطقه، تصریح کرد: تلاشهای خبرنگاران در داخل و خارج کشور برای انتقال اخبار و رساندن صدای مظلومان حقیقتاً قابل تقدیر است. در شرایطی که برخی در تلاش بودند تا صدای حقیقت را خاموش کنند این صدای مظلومیت به لطف تلاشهای رسانهای شما بلند شد و جهانیان را مخاطب قرار داد.
بهنامجو با تجلیل از شهدای مقاومت بهویژه شهید محققی، تأکید کرد: پیروزیها مرهون فداکاری رزمندگان و شهدای عزیز است؛ اما در کنار آن فعالیتهای رسانهای نیز نقشی تعیینکننده دارد. امروز در سراسر جهان کمتر کسی منکر جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی است اما واکنش منسجم و اثرگذاری مشاهده نمیشود. اینجاست که نقش رسانهها اهمیت مییابد.
استاندار قم همچنین با اشاره به لزوم تفکیک میان فضای داخلی و خارجی رسانهای، تأکید کرد: رسانههای انقلابی باید ضمن شناخت دقیق مخاطب با روحیه جهادی و انقلابی در جهت وحدت، همدلی و هماهنگی رسانهای در سطح کشور حرکت کنند.
وی با استقبال از طرحهای ارائهشده ه ویژه راهاندازی دانشکده رسانه، گفت: اگر بتوان با کمک مسئولان و استفاده از ظرفیت ساختمانهای بلااستفاده دولتی مجموعهای را برای تجمیع فعالیتها اختصاص داد قطعاً شاهد همافزایی بیشتر خواهیم بود.
بهنامجو در ادامه با اشاره به برخی اختلافنظرهای طبیعی در جلسات و فعالیتهای جمعی، خاطرنشان کرد: با همه تفاوت دیدگاهها ما همه مؤمن، معتقد، اربعینی و حسینی هستیم. همین باور مشترک باید مبنای همکاری و پیشرفت قرار گیرد.
وی افزود: با همکاری، همافزایی و توسل به امداد الهی میتوانیم صدای مظلومان را رساتر و اثرگذارتر به گوش جهانیان برسانیم.
استاندار قم افزود: روند همگرایی در دو سه ماه اخیر رو به رشد بوده و هرگاه همدل و متحد بودیم موفقیتهای بیشتری کسب شده است. نقد سازنده لازمه رشد است اما باید مراقب باشیم که نقدها در مسیر اصلاح باشد و باعث تخریب و ناامیدی نشود.
وی تأکید کرد که ایجاد فضای کاری پرانرژی و اشتغالزایی عاملی مهم در کاهش افسردگی و بیکاری است و ادامه داد: وقتی همه متحد و یکصدا حرکت کنند میتوانند ضربات سنگینی به دشمن وارد کنند همانطور که در تجربههای اخیر شاهد بودیم.
بهنامجو با اشاره به اهمیت بهرهگیری از همه گروهها و تمرکز بر نقاط مشترک، گفت: در استان اقدامات مثبتی با همکاری دستگاهها و مردم آغاز شده است بهعنوان مثال در حوزه مدرسهسازی ابتدا نیازها را اطلاعرسانی کردیم و با صداقت موضوع را با خیرین مطرح کردیم که نتایج خوبی به همراه داشت.
وی پیشنهاد کرد جلسات منظم ماهانهای برای استمرار همگرایی برگزار شود و افزود: حوزه مساجد میتواند یکی از محورهای مهم این همگرایی باشد. خوشبختانه قرارگاه ۱۹ دی که بر ظرفیت مساجد استوار است این مسیر را پیش برده است.
استاندار قم ادامه داد: چند ماه پیش با محوریت مسجد مسائل محلهها را پیگیری کردیم و دولت باید نقش پررنگتری ایفا کند. نمونه موفق این همکاری در منطقه پردیسان است که با حضور امام جمعه محترم همراهی خوبی شکل گرفته است.
وی با اشاره به تجربه موفق فعالیتهای بهداشتی در برخی مناطق استان، افزود: پایگاه بسیج متعلق به مردم است و میتوان برنامههای هفتگی فرهنگی و اجتماعی را در آن برگزار کرد که این همکاری موجب ارتقای امنیت و نشاط اجتماعی خواهد شد.
استاندار قم همچنین به اهمیت نقش محلهها و ارتباطات مردمی در بافتهای سنتی اشاره کرد و گفت: ارتباطات محلی در این مناطق بسیار قویتر از مجتمعهای آپارتمانی است و زمینهساز فعالیتهای اجتماعی مؤثر است.
وی درباره موضوع مسکن نیز تأکید کرد که تصمیمگیریها باید عملگرایانهتر باشد و ظرفیتهای موجود بهتر بهرهبرداری شود.
بهنامجو ضمن اشاره به اهمیت جایگاه گردشگری مذهبی در قم، اظهار داشت: مدیر اداره کل زائرین باید با نیازهای زائران و ظرفیتهای گردشگری آشنا باشد و بتواند مدیریت هوشمندانهای در این زمینه انجام دهد.
وی تصریح کرد: قم بهعنوان محور توسعه مذهبی کشور با ظرفیتهایی مانند حوزه علمیه، حرم حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران باید زیرساختهای لازم برای پذیرش میلیونها زائر را فراهم کند.
استاندار قم به برنامهریزیهای صورت گرفته برای ارتقای خدمات زائران اشاره کرد و افزود: از محل اسکان تا نحوه زیارت و اقامت زائران باید با دقت و هوشمندی مدیریت شود تا بهترین بهرهبرداری از ظرفیتهای علمی و مذهبی قم صورت گیرد.
وی همچنین به ضرورت استفاده از ظرفیتهای هنری و فرهنگی برای انتقال پیامهای دینی تأکید کرد و گفت: برنامههای هنری و فرهنگی باید به شکل حرفهای و جذاب برای همه گروههای سنی و به چند زبان اجرا شوند تا زائران غیرایرانی نیز بهرهمند شوند.
بهنامجو افزود: نقش هنر در تئاتر، سینما و سایر قالبها بسیار مؤثر است و باید از این ظرفیتها برای معرفی بهتر قم بهره گرفت.
وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با مجموعه «سینما نور» برای برگزاری برنامههای فرهنگی، اظهار داشت: طرح گردشگری مذهبی با اقامت زائران و راهنمایی آنان در مکانهای تاریخی و مذهبی اجرا خواهد شد.
استاندار قم در پایان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق و بهرهگیری کامل از ظرفیتهای فرهنگی، مذهبی و گردشگری استان گفت: اگر از این ظرفیتها به خوبی استفاده کنیم میتوانیم فرهنگ اسلامی را بهتر ترویج دهیم و تجربهای ماندگار برای زائران فراهم کنیم.
نظر شما