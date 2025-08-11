به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام اکبر بهنام جو استاندار قم در گرامیداشت روز ملی حمایت از صنایع کوچک به این شرح است:
فرارسیدن ۲۱ مردادماه «روز ملی حمایت از صنایع کوچک» را به تمامی فعالان و دستاندرکاران این حوزه مهم و حیاتی اقتصاد کشور تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
این روز فرصت مغتنمی برای تبیین و بازشناسی نقش و اهمیت بیبدیل و جایگاه رفیع صنایع کوچک در توسعه پایدار، اشتغالزایی و رونق تولید ملی و پرداختن به موانع و مشکلات پیش روی این واحدها است.
صنایع کوچک، به مثابه شریانهای حیاتی پیکره اقتصاد کشور، نه تنها نقش بسزایی در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و کاهش نرخ بیکاری ایفا میکنند، بلکه با نوآوری، انعطافپذیری و ظرفیت بالای خود برای ورود به بازارهای رقابتی، موتور محرکه رشد اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد ملی محسوب میشوند.
این بنگاههای اقتصادی چابک، پیشران توسعه متوازن منطقهای بوده و با فراهم آوردن بستری برای تجلی خلاقیت و کارآفرینی، سهم قابل توجهی در افزایش تولید ناخالص داخلی و تقویت بنیههای اقتصادی کشور دارند.
در استان قم با درک اهمیت راهبردی صنایع کوچک و با این باور که هر نوع سرمایه گذاری در چرخه تولید، گامی مؤثر در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است برنامهها و سیاستهای حمایتی متعددی از تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید گرفته تا ارائه تسهیلات مالی، حمایت از توسعه فناوری و نوآوری همچنین توانمندسازی و ارتقا ظرفیتهای این قبیل صنایع در دستور کار قرار دارد.
اینجانب، ضمن قدردانی از زحمات تمامی تلاشگران و کارآفرینان این عرصه، از خداوند متعال برای یکایک این عزیزان، توفیق روزافزون در مسیر اعتلای تولید ملی و سربلندی ایران اسلامی را مسئلت دارم.
