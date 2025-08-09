  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

حمایت مجلس از تقویت جایگاه قانونی و امنیت محیط‌بانان

حمایت مجلس از تقویت جایگاه قانونی و امنیت محیط‌بانان

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: خلاء قانونی در بکارگیری سلاح توسط محیط بانان به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرنگار خانه ملت محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضائی مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت قانونی از محیط‌بانان، گفت: در قانون «به‌کارگیری سلاح»، حمایت مؤثری از محیط‌بانان صورت نگرفته به همین دلیل، کمیسیون قضائی و حقوقی در بررسی اصلاح برخی از مواد به کار گیری سلاح به این موضوع ورود و محیط‌بانان را در زمره مأموران مسلح قرار داد تا از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون بهره‌مند شوند.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شهادت مظلومانه محمود شهمرادی، محیط‌بانان خدوم و ایثارگر پارک ملی گلستان توسط شکارچیان غیرمجاز را تبریک و تسلیت گفت و افزود: متأسفانه در سه ماه گذشته، ۳ محیط‌بان در جریان درگیری با شکارچیان غیرمجاز جان خود را از دست داده‌اند و تعرض به مدافعان طبیعت در حال افزایش است.

کد خبر 6555020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها