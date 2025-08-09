به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرنگار خانه ملت محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضائی مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت قانونی از محیط‌بانان، گفت: در قانون «به‌کارگیری سلاح»، حمایت مؤثری از محیط‌بانان صورت نگرفته به همین دلیل، کمیسیون قضائی و حقوقی در بررسی اصلاح برخی از مواد به کار گیری سلاح به این موضوع ورود و محیط‌بانان را در زمره مأموران مسلح قرار داد تا از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون بهره‌مند شوند.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شهادت مظلومانه محمود شهمرادی، محیط‌بانان خدوم و ایثارگر پارک ملی گلستان توسط شکارچیان غیرمجاز را تبریک و تسلیت گفت و افزود: متأسفانه در سه ماه گذشته، ۳ محیط‌بان در جریان درگیری با شکارچیان غیرمجاز جان خود را از دست داده‌اند و تعرض به مدافعان طبیعت در حال افزایش است.