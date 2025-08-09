  1. استانها
پیش‌بینی افزایش ابر و وزش باد در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: در بعدازظهرها افزایش ابرناکی و افزایش سرعت وزش باد در استان پیش‌بینی می‌شود.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در هفته پیش رو انتظار می‌رود دماهای هوا تغییر محسوسی نداشته باشند و آسمان استان صاف خواهد بود.

وی تصریح کرد: در بعدازظهرها افزایش ابرناکی و افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود که احتمال وقوع بارش‌های رگباری خصوصاً برای نیمه شمالی استان، شهرستان کوهرنگ دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین دمای ثبت شده در آلونی، مالخلیفه و اردل ۳۷ درجه سانتی‌گراد، سامان، شهرکرد و فارسان ۳۴ درجه سانتی‌گراد، شلمزار ۳۶ درجه سانتی‌گراد، بن، بروجن و کوهرنگ ۳۲ درجه سانتی‌گراد، لردگان ۳۹ درجه سانتی‌گراد و فرخشهر ۳۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

نوروزی افزود: طی این مدت دزک و بلداجی با ثبت دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان و بازفت و لردگان با ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان گزارش شدند.

وی اضافه کرد: صبح امروز برای شهرکرد دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه سانتی‌گراد خنک‌تر شده است.

