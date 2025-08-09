بازسازی و تجهیز همزمان ۱۴ کتابخانه در متراژ بیش از ۷ هزار مترمربع

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد بابایی روز شنبه با بیان اینکه تعداد زیادی از کتابخانه‌های عمومی استان در ساختمان‌هایی قدیمی و فرسوده مستقر هستند گفت: در سه سال گذشته، با تأمین اعتبارات لازم از محل مسئولیت‌های اجتماعی، نفت و گاز و بودجه تملک و دارایی، گام‌های مؤثری برای بازسازی و بهسازی فضاهای کتابخانه‌ای در آذربایجان شرقی برداشته شده است.

بابایی افزود: بازسازی فضاهای کتابخانه‌ای نه تنها به ارتقا کیفیت شاخص‌های کتابخانه‌ای مانند جذب عضو و افزایش امانت کمک می‌کند، بلکه زمینه ارائه خدمات متنوع و برنامه‌های نوآورانه را فراهم می‌آورد. این خدمات می‌تواند شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و استفاده از فناوری‌های نوین برای حرکت به سمت کتابخانه های هوشمند باشد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه اجتماعی کتابخانه‌ها، گفت: در حال حاضر کتابخانه‌های عمومی فراتر از محل امانت کتاب، به پاتوقی فرهنگی و اجتماعی زنده و پویا برای اقشار مختلف مردم تبدیل شده‌اند؛ فضایی که هم‌زمان میزبان گفت‌وگو، یادگیری، آموزش‌های شهروندی، رشد فرهنگی و ارتباط بین نسلی است.

وی ادامه داد: طراحی خدمات جدید برای پاتوق‌سازی کتابخانه‌ها رویکردی فضا محور دارند بدین معنی که جذب اقشار مختلف مردم و اجرای برنامه‌های متنوع نیازمند فضاهای بازنگری شده و دارای زیباسازی بصری است. بنابراین با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هم‌اکنون ۱۴ کتابخانه عمومی در سطح استان به متراژ ۷ هزار و ۷۵۰ مترمربع در حال بازسازی، بهسازی و تجهیز به صورت همزمان هستند.