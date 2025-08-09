به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین انصاریان استاد حوزه علمیه در یک سخنرانی که به مناسبت ایام صفر برگزار شد درباره عظمت شهدای کربلا گفت: این هفتاد و دو نفر در اوج اخلاق قرار داشتند؛ آنچنان که فرشتگان الهی را به شگفتی واداشتند.
حضرت امام حسین علیهالسلام در شب عاشورا درباره یاران خویش به چهار ویژگی اخلاقی برجسته آنان اشاره کردند و فرمودند اینها وفادارترین مردمان عالماند. آنان نیکوترین و برترین مردمان هستند، مراد از «خیر» در کلام حضرت، خیر اخلاقی و انسانی است، نه صرفاً معنای لغوی خیر. آنان نیکوکارترین و کریمترین افراد بودند؛ بهگونهای که در عالم از آنان نیکوکارتر وجود ندارد. بیش از همه اهل صله رحم بودند؛ در عالم کسی صله رحمکنندهتر از آنان یافت نمیشود.
امام علیهالسلام با ذکر این اوصاف میخواستند به همه ما بیاموزند که باید بالاترین درسهای اخلاقی را از این هفتاد و دو نفر بگیریم؛ در دین، توحید، قرآن، امامت و خلافت اهلبیت، باید وفادارترین باشیم. این یاران میدانستید کجا پیمانشکنی نکردند، زیر شمشیر، تیر، نیزه، خنجر، عمود و چوب و سنگ سی هزار گرگ خونآشام. میدانستند که پرچم این نبرد در دل میدان سرنگون خواهد شد، و میدانستند تیرهای دشمن چشم و گوش و سینه و گلویشان را میشکافد؛ اما باز در وفاداری، وفادارترین تاریخ باقی ماندند.
شگفت آنکه همه این حقایق را میدانستند و با این حال حتی یک نفر از آنان نزد امام حسین علیهالسلام نیامد تا بپرسد: «آقا! از نظر نظامی آیا ایستادن در این جنگ نابرابر درست است یا نه؟» هیچکدام چنین سؤالی نکردند.
نظر شما