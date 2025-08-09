عبور هر زائر اربعین از مرز ۴ ثانیه طول می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان صبح امروز شنبه در بازدید از پایانه مرزی شلمچه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نظارت بر تردد زائران در مرزهای اربعین با دقت بالا انجام می‌شود و در صورت استفاده از گذرنامه غیرمعتبر، فرد به سرعت شناسایی و از خروج وی جلوگیری خواهد شد. وی تأکید کرد: افرادی که گذرنامه خود را به دیگران واگذار کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

سردار رادان با اشاره به روند روان صدور گذرنامه اربعین و بین‌المللی افزود: هیچ مشکلی در فرآیند صدور گذرنامه وجود ندارد و زائران می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن گذرنامه خود را دریافت کنند.

وی همچنین از تردد بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار زائر ایرانی از ۶ مرز کشور برای شرکت در مراسم اربعین حسینی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار زائر پس از حضور در این مراسم به کشور بازگشته‌اند. با نزدیک شدن به روز اربعین حسینی (۲۳ مرداد)، تردد زائران در مرزها متعادل شده و هر زائر در کمتر از چهار ثانیه از مرز عبور می‌کند.

فرمانده فراجا خاطرنشان کرد: مرز شلمچه در استان خوزستان پس از مرز مهران، دومین گذرگاه پرتردد زائران اربعین است. استان خوزستان با دو پایانه بین‌المللی شلمچه و چذابه، هر ساله میزبان میلیون‌ها زائر عتبات عالیات است که به‌ویژه در ایام اربعین برای سفر به عراق از این مرزها استفاده می‌کنند.

سردار رادان در پایان یادآور شد: همراه داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای خروج از کشور الزامی است.