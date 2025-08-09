  1. استانها
عبور هر زائر اربعین از مرز ۴ ثانیه طول می کشد

اهواز - فرمانده کل انتظامی کشور گفت: با نزدیک شدن به روز اربعین حسینی، تردد زائران در مرزها متعادل شده و هر زائر در کمتر از چهار ثانیه از مرز عبور می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان صبح امروز شنبه در بازدید از پایانه مرزی شلمچه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نظارت بر تردد زائران در مرزهای اربعین با دقت بالا انجام می‌شود و در صورت استفاده از گذرنامه غیرمعتبر، فرد به سرعت شناسایی و از خروج وی جلوگیری خواهد شد. وی تأکید کرد: افرادی که گذرنامه خود را به دیگران واگذار کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

سردار رادان با اشاره به روند روان صدور گذرنامه اربعین و بین‌المللی افزود: هیچ مشکلی در فرآیند صدور گذرنامه وجود ندارد و زائران می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن گذرنامه خود را دریافت کنند.

وی همچنین از تردد بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار زائر ایرانی از ۶ مرز کشور برای شرکت در مراسم اربعین حسینی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار زائر پس از حضور در این مراسم به کشور بازگشته‌اند. با نزدیک شدن به روز اربعین حسینی (۲۳ مرداد)، تردد زائران در مرزها متعادل شده و هر زائر در کمتر از چهار ثانیه از مرز عبور می‌کند.

فرمانده فراجا خاطرنشان کرد: مرز شلمچه در استان خوزستان پس از مرز مهران، دومین گذرگاه پرتردد زائران اربعین است. استان خوزستان با دو پایانه بین‌المللی شلمچه و چذابه، هر ساله میزبان میلیون‌ها زائر عتبات عالیات است که به‌ویژه در ایام اربعین برای سفر به عراق از این مرزها استفاده می‌کنند.

سردار رادان در پایان یادآور شد: همراه داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای خروج از کشور الزامی است.

