عبور بیش از ۲.۷ میلیون زائر اربعین از مرزهای هفتگانه و هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر امروز شنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی چذابه با اشاره به آمار تردد زائران اربعین حسینی اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار زائر از مرزهای هفتگانه و هوایی عبور کردهاند که از این تعداد، بیش از ۹۵۰ هزار نفر به میهن بازگشتهاند.
وی با اشاره به میانگین مدت حضور زائران در عراق افزود: مدت اقامت زائران به طور متوسط بین سه و نیم تا چهار روز است که نشان میدهد آنان سفر خود را به خوبی مدیریت کردهاند.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه مرز مهران همچنان شلوغترین مرز است، از زائران خواست: مرزهای باشماق و تمرچین هوای خُنک و آمادگی کامل برای خدماتدهی به زائران را دارند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۸۹ هزار نفر از مرز چذابه خارج شدهاند و بیش از ۶۰ هزار نفر نیز از همین مسیر به کشور بازگشتهاند، تصریح کرد: پس از مهران، شلمچه و خسروی، مرز چذابه چهارمین مرز پرتردد برای سفر زائران اربعین است.
سردار رادان با تاکید بر مدیریت زمان بازگشت، از زائران خواست: بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و به ویژه رانندگان خودروهای شخصی مراقب خستگی و ایمنی سفر باشند.
فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: ما زمانی لذت این مأموریت را حس میکنیم که مردم انشاءالله در امنیت و سلامت کامل باشند.
