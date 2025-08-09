متوسط تولید مقالات هر استاد دانشگاه در کشور کمتر از یک مقاله است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی در نشست شورای استانی دفاتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای استان تهران که در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه شرط لازم توسعه است و کشور بدون دانشگاه توسعه نمییابد و پیشرفت نمیکند.
مطالعات گسترده در زمینه مهاجرت نخبگان
وی در خصوص مهاجرت نخبگان، بر لزوم توجه به عوامل متعدد مؤثر در این پدیده تأکید کرد و گفت: موضوع مهاجرت تنها به مسائل معیشتی خلاصه نمیشود. مطالعات گستردهای در این زمینه انجام شده و عوامل مختلفی شناسایی شدهاند که باید برای خنثیسازی این عوامل اقدام کنیم. حتی اگر مهاجرت رخ میدهد، چرا با کشور قطع ارتباط میکنند؟
قابلیت دانشگاه تهران و صنعتی شریف برای مستقل شدن
وزیر علوم در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه «الزام به هر اصل، مستلزم پایبندی به لوازم آن است»، به موضوع استقلال دانشگاهها پرداخت و تصریح کرد: نمیتوان انتظار داشت دانشگاه مستقل باشد در حالی که دولت همچنان در جزئیات از جمله تعداد دانشجو، حقوق استاد، خوابگاه، تغذیه دانشجو و… دخالت میکند.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاههای ما همچون دانشگاه تهران و صنعتی شریف با سابقه بیش از یک قرن، قابلیت استقلال دارند، اما باید مسیر آن هموار شود.
افزایش قابل توجه قراردادهای دانشگاهها با صنایع و تأکید بر ارتقای فناوریهای نوظهور
سیمایی با اشاره به بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت شتاب در پیشرفت علمی، گفت: تعداد بیش از ۱۱ هزار قرارداد همکاری دانشگاه و جامعه و صنعت با بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، نشاندهنده ارتباط قابل قبول دانشگاه و صنعت است.
وزیر علوم در ادامه سخنان خود خواستار تمرکز بیشتر بر ارتقای فناوریهای نوظهور شد که تاکنون مورد غفلت واقع شدهاند و گفت: برای تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاریهای گسترده و برنامهریزی عالمانه هستیم.
سیمایی به اهمیت سیاستهای راهبردی کشور اشاره کرد و گفت: هرچند چشمانداز بیست ساله کشور به درستی و شایستگی ترسیم شده است، اما در حوزه حکمرانی و مدیریت اجرایی خوب عمل نکردهایم.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی خاطرنشان کرد: همه باید خود را متعلق به ایران بدانند لذا باید همه را در سرنوشت و آینده کشور شریک بدانیم.
وزیر علوم همچنین به اهمیت مرجعیت علمی دانشگاهها و نقش کلیدی آنها در حل مسائل کشور اشاره کرد و گفت: باوجود اهمیت انتشار مقالات علمی، دانشگاهها نباید صرفاً به کمیت مقالات بسنده کنند، بلکه باید تمرکز ویژهای بر حل مسائل عملی و کاربردی داشته باشند.
متوسط تولید مقالات هر استاد دانشگاه در کشور کمتر از یک مقاله است
وی با اشاره به اینکه ما در جهان تنها یک درصد نقش در تولید علم داریم و ۹۹ درصد صرفاً مصرفکننده هستیم، تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه شده، متوسط تولید مقالات هر استاد دانشگاه در کشور کمتر از یک مقاله است که پایینتر از استانداردهای جهانی است؛ دانشگاههای برتر دنیا تولید مقالات چند برابر دارند و این موضوع نشاندهنده فاصله علمی کشور با دانشگاههای برتر جهان است.
