جزئیات انتخاب واحد با تاخیر دانشگاه تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، معاونت آموزشی این دانشگاه در اطلاعیه ای اعلام کرد، با توجه به تعویق تاریخ برگزاری آزمون‌های نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و محدودیت‌های تقویم آموزشی، بازه زمانی انتخاب واحد دانشجویان ورودی ۱۴۰۳ و سال‌های قبل از آن در کلیه مقاطع تحصیلی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از تاریخ ۸ الی ۱۵ شهریور ماه به تاریخ ۲۲ الی ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ موکول می‌گردد.

همچنین در ادامه ذکر شده نظر به شرایط خاص انتخاب واحد برای نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴، در صورتی که اعلام نتایج امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳ تغییری در وضعیت تحصیلی دانشجو، ادامه تحصیل، لزوم تغییر دروس انتخاب شده و غیره ایجاد نماید، امکان بررسی موضوع تا زمان حذف و اضافه وجود خواهد داشت.

در پایان معاونت آموزشی دانشگاه تهران اعلام نموده بازه زمانی اخذ و گذراندن دروس به صورت تکدرس برای دانشجویان واجد شرایط‌، از تاریخ ۲۴ شهریور الی ۱۲ مهرماه است و تاریخ دانش آموختگی این دانشجویان، مطابق با ضوابط دانشگاه تهران و ابلاغیه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود