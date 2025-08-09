آغاز صدور احکام رسمی کارگری برای کارکنان قرارداد دائم شرکت شهربان

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران اظهار داشت: با توجه به مطالبه جدی و چندین‌باره همکاران شاغل در حوزه‌های شهربان، حریم‌بان و معبربان و با پیگیری معاونت خدمات شهری و همراهی اداره کل سرمایه انسانی شهرداری تهران، روند صدور احکام تبدیل وضعیت این عزیزان به رسمی کارگری شهرداری تهران آغاز شد.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام در ایجاد امنیت شغلی و افزایش انگیزه نیروهای میدانی افزود: این فرآیند با هدف ارتقای رضایتمندی، تثبیت موقعیت شغلی و بهبود نظام جبران خدمات انجام شده است. کارکنانی که بر اساس بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به قرارداد دائم شرکت شهربان و حریم‌بان تبدیل وضعیت یافته بودند، اکنون در مسیر تبدیل وضعیت به رسمی کارگری شهرداری تهران قرار گرفته‌اند.

گودرزی ادامه داد: با توجه به رویکرد عدالت‌محور مدیریت شهری و در پی دریافت نظریه دستگاه‌های نظارتی، صدور احکام مربوط به کارکنان واجد شرایط بر اساس استعلام‌های انجام شده از سوی اداره کل سرمایه انسانی در حال انجام است. به‌زودی این نیروها با قرارداد جدید در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: تلاش برای تعیین تکلیف و بهبود وضعیت سایر نیروهای مشابه نیز در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با نهایی‌سازی سازوکارهای حمایتی، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت سازمانی و تکریم کارکنان شهرداری برداریم.