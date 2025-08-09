  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

حضور بیش از ۳ هزار داوطلب در سومین دوره آزمون MSRT

حضور بیش از ۳ هزار داوطلب در سومین دوره آزمون MSRT

سومین دوره آزمون زبان MSRT سال ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۳ هزار داوطلب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ سومین دوره آزمون زبان MSRT سال ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۳ هزار ۶۰۰ داوطلب در ۲۴ حوزه و ۲۳ استان، ۱۷ مرداد ماه توسط مرکز زبان اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

داوطلبان می‌توانند برای اطلاع از تاریخ ثبت‌نام و برگزاری آزمون msrt به آدرس سایت سازمان امور دانشجویان saorg.ir مراجعه کنند. همچنین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد در موعدهای مقرر به آدرس https://msrttest.saorg.ir/login.aspx نسبت به ثبت‌نام خود و شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند.

کد خبر 6555093
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها