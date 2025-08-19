بازدید معاونت علمی از خانه نوآوری رودکی در تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، رضا محمودی لموکی، معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در سفری به دوشنبه تاجیکستان از مجموعه خانه نوآوری رودکی بازدید کرد و بر توسعه همکاریهای فناورانه میان ایران و تاجیکستان تأکید کرد.
خانه نوآوری رودکی بهعنوان مرکز نوآوری مشترک، نقش کلیدی در انتقال دانش و فناوریهای نوین بین دو کشور دارد.
این بازدید بهمنظور ارزیابی روند پیشرفت و بهرهبرداری از این مجموعه و پیگیری مصوبات سفر دیماه ۱۴۰۳ رئیس جمهور به تاجیکستان صورت گرفت.
