۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

بازدید معاونت علمی از خانه نوآوری رودکی در تاجیکستان

معاون حقوقی معاونت علمی بر توسعه همکاری‌های فناورانه بین ایران و تاجیکستان در بازدید از خانه نوآوری رودکی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، رضا محمودی لموکی، معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در سفری به دوشنبه تاجیکستان از مجموعه خانه نوآوری رودکی بازدید کرد و بر توسعه همکاری‌های فناورانه میان ایران و تاجیکستان تأکید کرد.

خانه نوآوری رودکی به‌عنوان مرکز نوآوری مشترک، نقش کلیدی در انتقال دانش و فناوری‌های نوین بین دو کشور دارد.

این بازدید به‌منظور ارزیابی روند پیشرفت و بهره‌برداری از این مجموعه و پیگیری مصوبات سفر دی‌ماه ۱۴۰۳ رئیس جمهور به تاجیکستان صورت گرفت.

شبنم درخشان

