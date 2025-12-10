  1. استانها
  2. اصفهان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

۴۰ کیلو تریاک از منزلی در فلاورجان کشف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان از دستگیری ۲ متهم و کشف بیش از ۴۰ کیلو تریاک در بازرسی از داخل منزلی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی دریافتند فردی سابقه دارو غیر بومی با اجاره منزلی اقدام به راه اندازی کارگاه تولید وبسته بندی موادمخدر از نوع تریاک کرده و سپس آنها را در سطح اصفهان و فلاورجان توزیع می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان افزود: ماموران پس از بررسی های لازم و طی هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این منزل موفق به کشف ۴۰ کیلو و۳۸۰ گرم تریاک به همراه ادوات تولید و بسته بندی شدند.

وی با بیان در این راستا ۲ متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند خاطر نشان کرد: پلیس در راستای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و مبارزه بی امان با این پدیده شوم از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد و از شهروندان نیز می خواهیم اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

