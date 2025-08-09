به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته، یک شهروند ساکن خرمآباد با انتشار ویدئویی در شبکههای اجتماعی، توجه مردم را به موضوع رنگی شدن آب شرب منزل خود جلب کرد. این ویدئو واکنشهای متعددی را در میان کاربران و مسئولان به دنبال داشت و باعث شد کارشناسان مربوطه وارد عمل شده و موضوع را بررسی کنند.
شرکت آبفای لرستان در واکنش به این موضوع اطلاعیهای منتشر کرد: «در پی دریافت شکایتی از سوی یکی از مشترکین شهر خرمآباد مبنی بر مشاهده رنگ آبی در آب شرب منزل، کارشناسان پایش کیفیت آب به سرعت در محل حاضر شدند.
کارشناسان ضمن نمونهبرداری از آب مصرفی، موضوع را از جنبههای فنی بررسی کردند و به نتایج اولیهای دست یافتند که نشان میدهد، این تغییر رنگ به دلیل بروز پدیده سیفون معکوس در شبکه داخلی ساختمان بوده است.
بر اساس بررسیها، قطع موقت برق در منطقه و کاهش فشار در شبکه داخلی باعث بازگشت جریان آب از تأسیسات داخلی مشترک به شبکه توزیع شده است. این امر موجب ورود مواد شیمیایی موجود در مخزن فلاشتانک توالت فرنگی، که شامل قرصهای آبیرنگ ضدعفونیکننده است، به آب شرب مصرفکننده شده است.»
مسئولان تأکید دارند که برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، مشترکین باید از نصب صحیح و عملکرد مناسب شیر یکطرفه در محل ورودی آب به ساختمان اطمینان حاصل کنند. این اقدام ضمن حفاظت از شبکه توزیع آب، مانع انتقال آلودگیهای احتمالی و پدیده سیفون معکوس در تأسیسات داخلی میشود.
اداره آب و فاضلاب خرمآباد با تأکید بر اهمیت سلامت آب شرب، از شهروندان خواسته است موارد مربوط به کیفیت آب را با جدیت پیگیری کرده و در صورت مشاهده هر گونه مشکل، سریعاً اطلاعرسانی نمایند.
