به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر شنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان چهارمحال و بختیاری به تقدیر و تشکر از تمامی کسانی که در حوزه جوانان فعالیت می‌کنند، پرداخت و بر اهمیت توجه به سلامت، رفاه، اشتغال، ازدواج و اوقات فراغت جوانان تأکید کرد.

وی افزود: روز خبرنگار را به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که با مسئولیت‌پذیری و شجاعت حقیقت را برای مردم بازگو می‌کنند، تبریک می‌گویم و یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای خبرنگار، را گرامی می‌داریم.

استاندار چهارمحال و بختیاری بر اهمیت جوانان به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه راهبردی کشور تأکید کرد و نقش آن‌ها در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را حیاتی دانست.

مردانی بر ضرورت فراهم کردن فرصت‌های کار، مسکن، ازدواج و مشارکت اجتماعی برای جوانان تأکید کرد و به چالش‌هایی نظیر کاهش نرخ ازدواج، تغییر سن ازدواج، مشکلات مسکن، بیکاری، مهاجرت نخبگان و آسیب‌های روحی روانی اشاره نمود.

وی ادامه داد: این مشکلات اگر بی‌توجه بمانند، آینده جامعه را تهدید می‌کنند و بر لزوم سرمایه‌گذاری در آموزش، مهارت‌آموزی، سلامت جسمی و روانی، فرهنگ‌سازی و هویت‌بخشی تأکید کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت برگزاری مستمر جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در سطح استان و شهرستان‌ها تأکید کرد.

مردانی خواستار حضور فعال مدیران کل و فرمانداران در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان شد تا مشکلاتی مانند وام ازدواج، تأمین زمین و مسکن، تسهیل روند دریافت ضمانت‌نامه‌ها، و ایجاد پنجره واحد حمایت مالی و فناوری برای جوانان حل شود، همچنین بر اصلاح روند دریافت ضمانت‌ها و تسریع در تأمین زمین و ساخت واحدهای مسکونی ویژه زوج‌های جوان تأکید کرد.

وی بر اهمیت تشکیل کمیته‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، فناوری و استارتاپ‌ها تأکید کرد و خواستار حمایت مالی، آموزش و بازاریابی محصولات جوانان شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس این قانون، و ترویج برنامه‌هایی مانند شبکه مدیران آینده و سامانه جوان پلاس نیز در دستور کار است.

وی بر تقویت هویت اسلامی و ایرانی جوانان، مقابله با نفوذ فرهنگی و ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی و تلاش برای ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه مهارت‌آموزی اشاره نمود و گفت: همکاری دستگاه‌های مرتبط مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، و فنی حرفه‌ای برای کاهش آسیب‌هایی نظیر طلاق و اعتیاد در جوانان ضروری است.

مردانی بر اهمیت مشارکت حداکثری جوانان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود: با کاهش مشکلات در چهارمحال و بختیاری، زمینه حضور فعال‌تر جوانان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: انتخابات شوراهای اسلامی در سال آینده برگزار می‌شود و باید تلاش کنیم تا جوانان با ثبت‌نام در این انتخابات نقش مؤثری در مدیریت محلی ایفا کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: جوانان به دلیل علم، دانش و تجربه‌ای که کسب کرده‌اند، می‌توانند در مدیریت روستا و شهر کمک‌کننده باشند و نقش کلیدی در توسعه و حل مسائل محلی ایفا کنند.