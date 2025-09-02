قضاوت داوران ایرانی در مسابقات انتخابی جام ملت های فوتبال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم تایلند و چین‌تایپه از مسابقات گروه D انتخابی جام ملت‌های فوتبال آسیا ۲۰۲۷ – عربستان، در حالی ۱۷ مهرماه در شهر بانکوک تایلند برگزار می‌شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا امیر عرب براقی به عنوان داور، امیرمحمد داودزاده و بهمن عبدالهی هارونی به عنوان کمک‌های وی این بازی را قضاوت می‌کنند. داور چهارم از کشور عمان است.