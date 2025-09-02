به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم تایلند و چینتایپه از مسابقات گروه D انتخابی جام ملتهای فوتبال آسیا ۲۰۲۷ – عربستان، در حالی ۱۷ مهرماه در شهر بانکوک تایلند برگزار میشود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا امیر عرب براقی به عنوان داور، امیرمحمد داودزاده و بهمن عبدالهی هارونی به عنوان کمکهای وی این بازی را قضاوت میکنند. داور چهارم از کشور عمان است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت داوران ایرانی در مسابقات انتخابی جام ملت های فوتبال آسیا ۲۰۲۷ - عربستان خبر داد.
