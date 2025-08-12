به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای شایعه حذف استقلال ایران از لیگ قهرمانان آسیا را رد کرد.

مصطفی زارعی درباره شایعات منتشره در این خصوص عنوان کرد: متأسفم که از داخل کشور و توسط افرادی که در فضای رسانه‌های رسمی دولتی کار می‌کنند چنین اکاذیب تأسف باری مطرح می‌شود.روندی که متأسفانه بوی غرض ورزی می‌دهد و در دو سال اخیر توسط یک جمع معدود با بازگشت نمایندگان ایران به آسیا پس از یک دوره محرومیت بارها تکرار شده است.

وی افزود: برخلاف شایعه پردازی یکی دو نفر که متأسفانه بارها ضربات سهمگینی هم به فوتبال کشور زده اند هیچ خطری استقلال را تهدید نمی‌کند و این تیم به همراه تراکتور و سپاهان به عنوان نمایندگان ایران عزیز در مسابقات آسیایی حاضر خواهند شد.