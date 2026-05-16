به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان ایران که طبق برنامهریزیها احتمالاً از اوایل شهریور ماه کلید خواهد خورد تحرکات مدیریتی و فنی در دو باشگاه بزرگ پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس شدت گرفته است. نشانهها حاکی از آن است که هر دو باشگاه قصد دارند فصل آینده را با کادرفنی تازه و استراتژیهای جدید آغاز کنند تا بتوانند جایگاه خود را در جمع تیمهای مدعی تثبیت کنند.
در استقلال صعود از لیگ یک به سطح اول فوتبال کشور تحت هدایت مریم حسنزاده اتفاقی مهم و ارزشمند به شمار میرفت اما مدیران باشگاه معتقدند برای ماندن در جمع تیمهای مدعی و رقابت با باشگاههای مطرح نیاز به حضور مربی با تجربه و شناختهشدهای در نیمکت است.
به همین دلیل طی هفتههای اخیر گزینههای مختلفی برای هدایت آبیها مورد بررسی قرار گرفته و فضای داخل باشگاه نشان میدهد که تمایل جدی برای انتخاب یک چهره با سابقه و شناختهشده در عرصه فوتبال زنان وجود دارد. حضور چنین مربیای میتواند نه تنها تجربه فنی تیم را افزایش دهد بلکه انگیزه و اعتماد به نفس بازیکنان را نیز برای رقابت در لیگ برتر تقویت کند.
در سوی دیگر پرسپولیس نیز پس از تجربه فصل گذشته که با فراز و نشیبهای زیادی همراه بود در ارزیابی داخلی به این جمعبندی رسیده است که برای ورود به فصل جدید نیاز به تغییر اساسی دارد. شنیدهها حاکی از آن است که حتی اگر مذاکرات باشگاه با گزینههای مطرح به نتیجه نرسد بازگشت به کادر فنی فصل گذشته در دستور کار قرار نخواهد گرفت و قرمزها تصمیم خود را برای ایجاد تحول اساسی گرفتهاند.
سرخ پوشان پایتخت فصل گذشته با هدایت مریم آزمون در لیگ برتر حاضر بودند. این تغییرات نه تنها در نیمکت فنی بلکه در ساختار مدیریتی و برنامهریزیهای باشگاه نیز بازتاب خواهد داشت تا روند پیشرفت و رقابت تیم در لیگ تقویت شود.
یکی از جذابترین نکات فصل پیشرو تأثیر مستقیم این تحولات بر دربی زنان پایتخت است. مسابقهای که همیشه حساسیت و جذابیت بالایی داشته و حالا با حضور دو نیمکت تازهنفس میتواند رنگ و بوی متفاوتی به خود بگیرد. ترکیبهای جدید، تفکرات فنی تازه و احتمال تغییرات گسترده در فهرست بازیکنان دو تیم باعث شده است برخی کارشناسان و طرفداران پیشبینی کنند که دربی آینده یکی از متفاوتترین تقابلهای سالهای اخیر خواهد بود و میتواند نقطه عطفی در تاریخ فوتبال زنان ایران تلقی شود.
فارغ از این تغییرات فوتبال زنان ایران در سالهای اخیر شاهد رشد فنی قابل توجه و افزایش رقابت میان تیمها بوده است. استقلال و پرسپولیس هرچند مسیرهای متفاوتی را طی کردهاند اما هر دو تلاش کردهاند جایگاه خود را در لیگ تثبیت کنند و با تقویت تیمها و استفاده از بازیکنان مستعد به جمع مدعیان وارد شوند.
فصل جدید میتواند فرصتی طلایی برای ایجاد تعادل و رقابت سالم بین تیمهای برتر باشد و حضور مربیان تازهنفس نه تنها به کیفیت بازیها میافزاید بلکه بازار نقل و انتقالات را نیز جذابتر و پرهیجانتر میکند.
نظر شما