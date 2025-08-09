تمرکز بر تولید و دیپلماسی اقتصادی، راه نجات کشور در شرایط جنگی است

رضا غلامی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اخیر وزارت اقتصاد گفت: در شرایط جنگی، مهم‌ترین اولویت جلوگیری از ورود اقتصاد به رکود است. خروج از رکود تنها با اعطای تسهیلات بانکی ممکن نیست، چراکه این تسهیلات معمولاً مصرف‌کنندگان را بدهکارتر کرده و رکود را تشدید می‌کند. راهکار اصلی، حمایت و تقویت تولید است.

وی با تأکید بر بررسی دقیق مشکلات بنگاه‌ها افزود: ضروری است که مشکلات بنگاه‌های بزرگ و کوچک به‌صورت جداگانه شناسایی شود؛ از چالش‌های گمرکی و تأمین اجتماعی گرفته تا مسائل مربوط به برق و آب. برای رفع این مشکلات، علاوه بر تسهیلات بانکی، باید از ابزارهایی همچون یارانه، تخفیف‌های مالیاتی، حمایت‌های اطلاع‌رسانی و تسهیل فروش کالا استفاده کنیم.

غلامی تصریح کرد: در مدیریت کلان اقتصاد، تثبیت نرخ ارز ضروری است. افزایش نرخ ارز الزاماً به رونق منجر نمی‌شود. باید با تثبیت متغیرهای کلان، متغیرهای خرد را به‌صورت هدفمند مدیریت کرد. همچنین در امور گمرکی، نباید سرعت فدای دقت شود؛ ترخیص کالا باید بر اساس اولویت و با رعایت کامل ملاحظات امنیتی، سلامت و زنجیره تولید انجام گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کنترل بازار ارز و قیمت‌ها هم برای تولیدکننده و هم برای مردم حیاتی است. برخی بنگاه‌هایی که بر پایه رانت شکل گرفته و اکنون توان ادامه فعالیت ندارند، باید تعطیل شوند. اتخاذ تصمیمات سخت اجتناب‌ناپذیر است اما تمرکز باید بر تولید باقی بماند. پیشنهاد مشخص بنده تشکیل یک کارگروه اقتصادی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور و با مشارکت وزارتخانه‌های مرتبط برای هدایت هدفمند اقتصاد و خروج از رکود است. تسهیلات نیز باید به‌صورت محدود اما هدفمند ارائه شود تا سرمایه‌ها به جای بازارهای سوداگرانه، به سمت تولید هدایت گردد.

غلامی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت دیپلماسی اقتصادی پرداخت و گفت: در سیاست خارجی، باید همکاری خود را بر پنج کشور کلیدی — روسیه، چین، پاکستان، افغانستان و عراق — متمرکز کنیم. این کشورها هم بازار مصرف بزرگ دارند، هم می‌توانند بخشی از تجهیزات و تسهیلات نظامی مورد نیاز ما را تأمین کنند و هم خریدار نفت ایران باشند. مدیریت این روابط یک ضرورت است و لازم است در طرح جدید امنیت ملی به آن پرداخته شود. حضور مقامات عالی‌رتبه کشور در این کشورها و مذاکرات سطح بالا می‌تواند به حل مشکلات دیرینه و ایجاد روابط پایدار کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به‌طور هم‌زمان باید توان دفاعی و بنیه نظامی کشور را تقویت کنیم، بازارهای صادراتی جدید بیابیم و تبادلات مرزی را برای شرایط بحرانی همچون دوران جنگ فعال نگه داریم. این رویکرد باید به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاست خارجی و امنیت ملی کشور در نظر گرفته شود.