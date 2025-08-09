به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بلکیوند اعلام کرد که در پی گزارشهای مردمی و همکاری همیاران محیط زیست مبنی بر خرید و فروش غیرمجاز پرندگان زینتی از نوع سهره طلایی در سطح شهرستان، نیروهای یگان حفاظت این اداره به سرعت وارد عمل شدند.
وی افزود: با دریافت گزارشها و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع قضائی، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست الیگودرز همراه با پرسنل نیروی انتظامی شهرستان اقدام به بازرسی دو باب مغازهای کردند که در آنها این پرندگان به صورت غیرمجاز خرید و فروش میشد.
کشف تجهیزات شکار و ضبط ۴۰ قطعه پرنده سهره طلایی
بلکیوند در ادامه گفت: در جریان بازرسیها، تعداد ۴۰ قطعه پرنده زینتی سهره طلایی، دو عدد قفس فلزی، دو تخته تور مخصوص پرندهگیری و دو عدد قفس زندهگیری پرنده کشف و ضبط گردید.
وی افزود: این اقدامات نشان از تلاشهای مستمر یگان حفاظت محیط زیست در مبارزه با شکار و تجارت غیرمجاز پرندگان دارد.
تشکیل پرونده و پیگیری قانونی
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز اظهار داشت: پس از ثبت صورتجلسه اولیه، پرونده متخلفین تنظیم و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شده است تا با قاطعیت با این تخلفات زیستمحیطی برخورد شود.
رهاسازی پرندگان در زیستگاه طبیعی
بلکیوند تصریح کرد: پرندگان ضبط شده پس از انجام معاینات اولیه و اطمینان از سلامت کامل، توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در زیستگاههای طبیعی شهرستان الیگودرز رهاسازی شدند تا به چرخه حیات طبیعی بازگردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز ضمن قدردانی از تلاشهای نیروهای یگان حفاظت و حمایت مراجع قضائی در برخورد با متخلفین، از همه دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ گزارش دهند تا اقدامات لازم به سرعت انجام شود.
