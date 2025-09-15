فروشندگان غیرمجاز پرندگان زینتی در بروجرد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردی در سخنانی اظهار داشت: طی گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست این اداره که با همکاری پرسنل نیروی انتظامی بروجرد در سطح بازارهای پرنده فروشی صورت گرفت، تعدادی پرنده زینتی شامل سهره طلایی و طرقه که به‌صورت غیرمجاز توسط صیادان صید شده بودند از فروشندگان غیرمجاز در این بازار کشف و ضبط شد.

وی افزود: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورت‌جلسه اولیه تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست بروجرد بیان داشت: این پرندگان پس از معاینات اولیه و اطمینان از سلامتی کامل آنها توسط نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست این اداره در سطح زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان رهاسازی شدند.

کردی از دوستداران محیط‌زیست درخواست کرد تا در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست‌محیطی با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.