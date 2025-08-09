شکار غیرمجاز ناکام ماند؛ متخلفان در سفیدکوه به دام افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، چنگیز نیازی، مسئول منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرمآباد گفت: در جریان گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت در سطح حوزه استحفاظی منطقه حفاظت شده سفیدکوه، به گروهی از متخلفین زیستمحیطی برخورد کردیم که خوشبختانه موفق شدیم پیش از انجام هرگونه اقدام به شکار، آنها را دستگیر کنیم.
کشف اسلحههای مجاز و غیرمجاز و ادوات شکار
نیازی در ادامه اظهار داشت: از این متخلفین دو قبضه اسلحه شکار، یکی مجاز و دیگری غیرمجاز، به همراه سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد. این اقدام، گامی مهم در مقابله با شکار غیرمجاز و حفظ حیات وحش منطقه به شمار میآید.
تشکیل پرونده و پیگیری قانونی
مسئول منطقه حفاظت شده سفیدکوه افزود: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه اولیه، جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شده است تا با قاطعیت با متخلفین برخورد شود.
نیازی ضمن قدردانی از همکاری مردم و دوستداران محیط زیست، از همه خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ گزارش دهند تا اقدامات لازم هرچه سریعتر انجام شود.
