حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی قوه قضائیه شد

رئیس قوه قضائیه طی حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی را به عنوان معاون حقوقی قوه قضائیه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه طی حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی را به عنوان معاون حقوقی قوه قضائیه منصوب کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، دادیار دیوان عالی کشور است و پیشتر ریاست پژوهشگاه قوه قضائیه را برعهده داشت.

گفتنی است، بهزاد پورسید معاون حقوقی سابق قوه قضائیه، در تیرماه سال جاری پس از معرفی از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، با انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو حقوقدان شورای نگهبان شد.

