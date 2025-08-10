استقلال بدنبال کم کردن فاصله با پرسپولیس؛ تراکتور به فکر ورود به جدول!

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال ایران فردا دوشنبه ۲۰ مرداد با برگزاری دیدار حساس سوپرجام میان تیم‌های استقلال و تراکتور آغاز فصل جدید خود را جشن می‌گیرد. در این مسابقه، تراکتور که قهرمان لیگ بیست و پنجم شده و استقلال به عنوان قهرمان جام حذفی، فرصتی دوباره دارند تا پیش از شروع فصل بیست و پنجم، یک جام دیگر به افتخارات خود اضافه کنند. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ و با قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.

استقلالی‌ها در سال ۱۴۰۱ و تحت هدایت ریکاردو ساپینتو توانستند این عنوان ارزشمند را به دست آورند، اما تراکتور هنوز موفق به فتح سوپرجام نشده است. حالا دراگان اسکوچیچ فرصت دارد با هدایت تراکتور و کسب این جام، جایگاه خود را در دل هواداران این تیم مستحکم‌تر کند، همان‌طور که پیش‌تر با قهرمانی در لیگ برتر این اتفاق افتاد. در سوی دیگر، ساپینتو نیز تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا با استقلال بتواند عنوان سوپرجام را برای دومین بار متوالی کسب کند و دبل کند.

تاریخچه و سیر برگزاری سوپر جام

اولین دوره سوپر جام فوتبال ایران در سال ۱۳۸۴ برگزار شد. پس از آن، یک وقفه طولانی ۱۱ ساله به وجود آمد و این رقابت تا سال ۱۳۹۵ برگزار نشد. از سال ۱۳۹۵ به بعد، سوپر جام به شکل منظم و سالانه برگزار شده است.

نخستین دیدار این مسابقه در شهریور ۱۳۸۴ برگزار شد که تیم صباباتری تهران به عنوان قهرمان جام حذفی، مقابل فولاد خوزستان، قهرمان لیگ برتر، قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید.

وقایع خاص و وقفه‌ها

در سال ۱۳۸۶، قرار بود دیداری میان سایپا (قهرمان لیگ برتر) و سپاهان (قهرمان جام حذفی) برگزار شود، اما به دلیل تغییر محل برگزاری بازی از ورزشگاه آزادی به ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم و مشکلات مربوط به زمین، هر دو تیم بازی را تحریم کردند و مسابقه برگزار نشد.

پس از گذشت بیش از یک دهه، در تیر ماه ۱۳۹۵ سوپر جام مجدداً با دیدار استقلال خوزستان (قهرمان لیگ برتر) و ذوب‌آهن (قهرمان جام حذفی) در ورزشگاه فولادشهر از سر گرفته شد.

در سال ۱۳۹۷ نیز دیدار سوپر جام بین پرسپولیس و استقلال تهران به دلیل مخالفت استقلال برگزار نشد و نتیجه ۳ بر صفر به سود پرسپولیس اعلام شد که نخستین برد انضباطی تاریخ در دربی تهران به شمار می‌رود. این حکم با شکایت استقلال به دادگاه CAS مواجه شد اما نهایتاً رأی کمیته انضباطی فوتبال ایران تأیید شد.

روند برگزاری و قهرمانان اخیر

از سال ۱۳۹۸ به بعد، اگر تیمی موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی شود (قهرمانی دوگانه)، به صورت خودکار قهرمان سوپر جام نیز اعلام می‌شود. پرسپولیس در سال‌های اخیر بارها این افتخار را کسب کرده است.

سوپر جام ۱۳۹۹ بدون حضور تماشاگر و در ورزشگاه آزادی بین پرسپولیس و تراکتور برگزار شد و پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

در سال ۱۴۰۰، فولاد خوزستان موفق شد با نتیجه یک بر صفر پرسپولیس را در سوپر جام شکست دهد.

سوپر جام ۱۴۰۱ برای دومین سال متوالی در استان کرمان و این بار در ورزشگاه باهنر کرمان میان استقلال تهران و نساجی مازندران برگزار شد که استقلال با گل امیرارسلان مطهری به نخستین قهرمانی خود در سوپر جام دست یافت.

در نهمین دوره سوپر جام (۱۴۰۲) پرسپولیس با قهرمانی دوگانه، به صورت خودکار قهرمان شد.

سوپر جام ۱۴۰۳ نیز با قهرمانی تاریخی سپاهان به پایان رسید؛ سپاهان با نتیجه یک بر صفر پرسپولیس را شکست داد و برای نخستین بار قهرمان این رقابت شد.

آمار کامل قهرمانی‌ها و نتایج سوپرجام

سال قهرمان لیگ برتر نتیجه قهرمان جام حذفی محل برگزاری تعداد تماشاگران ۱۳۸۴ فولاد خوزستان ۰–۴ صبا باتری تهران شهید دستگردی ۲٬۰۰۰ ۱۳۸۵ استقلال - سپاهان - - ۱۳۸۶ سایپا بازی لغو شد سپاهان - - ۱۳۸۷ پرسپولیس - استقلال - - ۱۳۸۸ استقلال - ذوب‌آهن - - ۱۳۸۹ سپاهان - پرسپولیس - - ۱۳۹۰ سپاهان - پرسپولیس - - ۱۳۹۱ سپاهان - استقلال - - ۱۳۹۲ استقلال - سپاهان - - ۱۳۹۳ فولاد خوزستان - تراکتورسازی - - ۱۳۹۴ سپاهان - ذوب‌آهن - - ۱۳۹۵ استقلال خوزستان ۲–۴ ذوب‌آهن فولادشهر ۲٬۵۰۰ ۱۳۹۶ پرسپولیس ۳–۰ نفت تهران آزادی ۴۰٬۰۰۰ ۱۳۹۷ پرسپولیس ۳–۰ (انضباطی) استقلال - - ۱۳۹۸ پرسپولیس - - - - ۱۳۹۹ پرسپولیس ۱–۰ تراکتور آزادی بدون تماشاگر ۱۴۰۰ پرسپولیس ۰–۱ فولاد خوزستان شهید سلیمانی بدون تماشاگر ۱۴۰۱ استقلال ۱–۰ نساجی مازندران شهید باهنر بدون تماشاگر ۱۴۰۲ پرسپولیس - - - - ۱۴۰۳ سپاهان ۱–۰ پرسپولیس امام خمینی ۸٬۸۰۰

باشگاه‌های پرافتخار سوپرجام