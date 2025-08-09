داور دیدار سوپرجام استقلال و تراکتور مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال قضاوت دیدار سوپرجام ایران میان استقلال و تراکتور را به سید وحید کاظمی سپرد. این مسابقه حساس روز دوشنبه ۲۰ مرداد، ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشود.
ترکیب کامل تیم داوری این بازی به شرح زیر است:
داور وسط: سید وحید کاظمی
کمک داور اول: فرهاد فرهادپور
کمک داور دوم: علیرضا مرادی
داور چهارم: سید رضا مهدوی
داور VAR: پیام حیدری
کمک داور VAR: علیرضا ایلدروم
ناظر داوری: نادر جعفری
این مسابقه که بین قهرمان جام حذفی فصل گذشته (استقلال) و قهرمان لیگ بیست و چهارم (تراکتور) برگزار میشود، نخستین جام فصل جدید فوتبال ایران را تعیین خواهد کرد.
