۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

داور دیدار سوپرجام استقلال و تراکتور مشخص شد

وحید کاظمی قضاوت دیدار دو تیم فوتبال استقلال و تراکتور در بازی سوپرجام را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال قضاوت دیدار سوپرجام ایران میان استقلال و تراکتور را به سید وحید کاظمی سپرد. این مسابقه حساس روز دوشنبه ۲۰ مرداد، ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.

ترکیب کامل تیم داوری این بازی به شرح زیر است:

داور وسط: سید وحید کاظمی

کمک داور اول: فرهاد فرهادپور

کمک داور دوم: علیرضا مرادی

داور چهارم: سید رضا مهدوی

داور VAR: پیام حیدری

کمک داور VAR: علیرضا ایلدروم

ناظر داوری: نادر جعفری

این مسابقه که بین قهرمان جام حذفی فصل گذشته (استقلال) و قهرمان لیگ بیست و چهارم (تراکتور) برگزار می‌شود، نخستین جام فصل جدید فوتبال ایران را تعیین خواهد کرد.

مهدی مرتضویان

