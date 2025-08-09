به گزارش خبرنگار مهر، سکینه خاتون مهدیان پور ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به نقش خبرنگاران در جامعه بیان داشت: خبرنگاران همان پرچمدار روشنگری هستند که باعث بالا رفتن شعور اجتماعی و فرهنگ مردم میشوند.
مدیر کل کتابخانههای استان مازندران در ادامه گفت: پروژه کتابخانه مرکزی که یک پروژه ملی محسوب میشود از سال ۸۶ آغاز شده و با توجه به اینکه ۱۸ سال از شروع آن میگذرد هنوز نیز به پایان نرسیده است.
وی افزود: در شهریور ۱۴۰۱ وزیر فرهنگ و ارشاد در مازندران اعلام داشتند تا پایان سال ۱۴۰۲ کتابخانه مرکزی افتتاح میشود و در سفر اول رئیسجمهور ۵۵ میلیارد بودجه برای کتابخانه مرکزی تعریف کردند که ۳۰ میلیارد بودجه اختصاص پیدا کرد و از این مبلغ، ۱۰ میلیارد در انتهای ۱۴۰۱و ۲۰ میلیارد تا خرداد ۱۴۰۲ این بودجه تحویل داده شد.
مهدیان پور افزود: در سفر دوم ریاست جمهور به مازندران از سازمان مدیریت برای تأمین اعتبار رایزنی شد که ۶۰ میلیارد به این پروژه اعتبار تخصیص داده شد و پس از شهادت ریاست جمهوری این مصوبات تحقق نیافت و با پیگیریهای صورت گرفته کتابخانه مرکزی ساری جزو سه اولویتهای اصلی که بودجه خاصی به آن اختصاص یابد قرار گرفت و ۱۰۰ میلیارد به صورت نقدی به حساب وزارت ارشاد واریز شد و در نهایت این پروژه تا پایان شهریور سال جاری به پایان میرسد.
مهدیانپور با بیان اینکه مرحله تجهیز کتابخانه پس از اتمام عملیات عمرانی آغاز میشود، گفت: برای این بخش ۳۰ میلیارد تومان پیشبینی شده که با توجه به افزایش قیمتها ممکن است به ۴۵ تا ۵۰ میلیارد تومان برسد. در فاز اول، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و برای فاز دوم در حال پیگیری هستیم.
