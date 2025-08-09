افزایش ۷۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، سیستم خنک‌کنندە هوای ورودی توربین (مدیا) در چهار واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج ظهر شنبه با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استان به بهره‌برداری رسید.

این طرح که از آذرماه سال گذشته با هدف کاهش ناترازی برق و افزایش توان تولید نیروگاه آغاز شد، توسط شرکت تولید برق سنندج مپنا به‌عنوان مالک و با اجرای شرکت بهره‌برداری و پشتیبانی فنی نیروگاهی مپنا عملیاتی شد.

با توجه به دمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد در محل نیروگاه طی روزهای اخیر، بهره‌گیری از این سیستم توان تولید هر واحد را بین ۱۷ تا ۲۰ مگاوات افزایش داده و در مجموع ۷۰ مگاوات به ظرفیت عملی نیروگاه افزوده است.

استاندار کردستان در این مراسم گفت: ارتقا ظرفیت نیروگاه طبق وعده داده شده شش ماه پیش انجام و ظرفیت جدید وارد مدار شد. وی ابراز امیدواری کرد که افزایش تولید برق، کاهش خاموشی‌های استان را به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل شرکت تولید برق سنندج مپنا نیز اظهار داشت: نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج با ظرفیت نامی ۱۰۳۵ مگاوات شامل چهار واحد گازی ارتقا یافته و دو واحد بخار است و اجرای این پروژه کمتر از شش ماه به طول انجامید.