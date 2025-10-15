به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با مدیرعامل مجموعه هلدینگ نیروگاهی مپنا و همکاران ایشان، از تلاش‌های این مجموعه برای افزایش ظرفیت تولید برق و احداث پروژه‌های بزرگ گردشگری در استان کردستان خبر داد.

وی با اشاره به همکاری‌های گسترده در حوزه تولید برق، گفت: سال گذشته، از نزدیک بازدیدی از نیروگاه سنندج داشتیم و در آن زمان، مسئولان این نیروگاه قول داده بودند که ظرف چند ماه ۵۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان افزوده شود و خوشبختانه این وعده زودتر از موعد محقق شد و شاهد افزایش ۷۰ مگاواتی تولید برق در این نیروگاه بودیم.

استاندار کردستان همچنین از پیگیری‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه تولید برق خبر داد و افزود: در حال بررسی امکان احداث یک نیروگاه برق آبی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات هستیم که این پروژه می‌تواند بیش از میزان مصرف برق استان را تأمین کند و این پروژه در سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور و با حمایت نهاد ریاست جمهوری پیگیری خواهد شد.

استاندار کردستان به پروژه‌های گردشگری در سنندج اشاره کرد و گفت: یکی از پروژه‌های مهم که از یک سال پیش پیگیری آن را آغاز کرده‌ایم، احداث دریاچه‌ای به طول بیش از ۶ کیلومتر در این شهر است.

وی بیان کرد: این پروژه به عنوان یک پروژه عظیم گردشگری در استان کردستان به شمار می‌رود که می‌تواند سیمای شهر سنندج را تغییر دهد و تحولی بزرگ در صنعت گردشگری استان ایجاد کند.

لهونی همچنین خاطرنشان کرد: این پروژه با همکاری چندین سرمایه‌گذار بزرگ در حال بررسی است و قول‌های اولیه از طرف آن‌ها دریافت کرده‌ایم و در کنار این پیگیری‌ها، ما خود از منابع بودجه دولتی نیز برای تکمیل زیرساخت‌های پروژه استفاده کرده‌ایم و در حال حاضر پیمانکار این پروژه مشغول به کار است.

استاندار کردستان گفت: همچنین در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، مجموعه نیروگاه سنندج با امضای تفاهم‌نامه‌ای همکاری‌های خود را در تأمین زیرساخت‌ها برای پروژه‌های گردشگری در سنندج اعلام کرده‌اند و این تفاهم‌نامه به‌زودی به امضا خواهد رسید و امیدواریم با این همکاری‌ها، پروژه‌ها در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های مجموعه هلدینگ نیروگاهی مپنا، ابراز امیدواری کرد که با همکاری‌های بیشتر، مردم سنندج و استان کردستان در آینده‌ای نزدیک از این پروژه‌ها بهره‌مند شوند.

نیروگاه سنندج به عنوان نماد سبز استان با همکاری بومی‌ها توسعه یافته است

محسن امیری، مدیرعامل مپنا نیز در سخنان خود گفت: نیروگاه سنندج بیش از ۲۰ سال است که در این استان در حال بهره‌برداری است و توانسته به عنوان یک نماد سبز در استان کردستان شناخته شود و ما از سال‌های گذشته با همکاری مسئولان استان به این هدف دست پیدا کرده‌ایم و خوشبختانه تمامی کارکنان نیروگاه، نیروهای بومی هستند که این ویژگی یکی از افتخارات بزرگ این پروژه محسوب می‌شود.

وی افزود: تمامی نیروهای مشغول به کار در نیروگاه سنندج از جوانان متخصص این استان هستند که چه مرد و چه زن در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند و این امر باعث شده است که نیروگاه به یک کانون اشتغالزایی برای جوانان این دیار تبدیل شود.

مدیرعامل مپنا در ادامه به طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: ما به عنوان پیشکسوت تولید صنعت برق کشور، در نظر داریم تا در پروژه‌های جدید انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله نیروگاه‌های خورشیدی و برق آبی، سرمایه‌گذاری کنیم و اخیراً در قراردادهایی با ظرفیت ۴.۴ مگاوات برای تولید برق از منابع آبی با مجموعه‌های مختلف آغاز کرده‌ایم و در مناقصات بعدی نیز حضور فعال خواهیم داشت.

وی همچنین افزود: در خصوص ظرفیت ۵۰۰ مگاواتی که اشاره شد، این میزان تولید برق، ظرفیت کل استان کردستان است که امکان تولید آن از طریق نیروگاه‌های برق آبی وجود دارد و اگر وزارت نیرو مناقصه‌ای برای این پروژه‌ها برگزار کند، ما به عنوان شریک، حتماً وارد خواهیم شد.

وی از همکاری‌های مستمر با استانداری کردستان و دیگر نهادهای مرتبط برای ارتقا وضعیت زیرساخت‌ها و توسعه استان کردستان تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد که پروژه‌های در دست اقدام با سرعت بیشتری پیش بروند.

مدیرعامل مپنا در پایان با تأکید بر اهمیت پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: ما معتقدیم که استفاده از منابع تجدیدپذیر می‌تواند به تأمین نیازهای انرژی استان و حتی کشور کمک کند و در آینده‌ای نزدیک شاهد تحولی بزرگ در این زمینه خواهیم بود.

گفتنی است؛ در گامی مهم برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی در استان کردستان، تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری کردستان و هلدینگ نیروگاهی مپنا با هدف مشارکت در اجرای پروژه بزرگ گردشگری قشلاق - گریزه سنندج، در دفتر استاندار کردستان به امضا رسید.