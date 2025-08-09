به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از سازمان بسیج مستضعفین و در جمع بسیجیان بصیر و انقلابی، اظهار داشت: بسیج یادگار ارزشمند و مقدس حضرت امام خمینی (ره) و از ثمرات گران‌بهای انقلاب اسلامی است که برکات آن در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در برگرفته است.

سرلشکر موسوی ضمن عرض خداقوت و قدردانی از زحمات و تلاش‌های جهادی و فعالیت‌های خالصانه بسیجیان در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ضمن افتخار به بسیجی‌بودن خود، علوّ درجات را از درگاه خداوند متعال برای شهیدان والامقام بسیج مسألت کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بسیج را محور کشف فرصت‌های راهبردی در عرصه‌های گوناگون کشور دانست و افزود: بسیج از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، همواره در عرصه‌های مختلف بالندگی و اقتدار کشور حضوری سرافرازانه و مخلصانه داشته و پرچم‌دار و میدان‌دار رفع نیازهای کشور در عرصه‌های مختلف بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه رفیع و والای این نهاد مقدس در جمهوری اسلامی اشاره و عنوان کرد: بسیج محوری‌ترین حرکت انقلاب اسلامی به سمت آرمان‌ها و زمینه‌ساز ظهور تمدن نوین اسلامی است که ان‌شاءالله با تلاش خستگی‌ناپذیر و جهادی و حضور هوشیارانه و آمادگی روزافزون بسیجیان سرافراز و دلاور در دوران زعامت و فرماندهی فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) به منصه ظهور خواهد رسید.