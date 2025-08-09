  1. استانها
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

آتش سوزی جزئی مرز مهران خاموش شد؛جای نگرانی نیست

آتش سوزی جزئی مرز مهران خاموش شد؛جای نگرانی نیست

ایلام - استاندار ایلام گفت: آتش سوزی جزئی مرز مهران خاموش شده و جای نگرانی نیست.

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش سوزی بسیار جزئی ساعتی پیش در یکی از موکب‌های مرز رخ داد و به سرعت توسط عوامل آتش نشانی خاموش شده است.

وی گفت: جای هیچ گونه نگرانی نیست و خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشته است.

