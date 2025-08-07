پیام تبریک سردار رادان به علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی، انتصاب علی لاریجانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در آن شورا را تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:

جناب آقای علی لاریجانی

سلام علیکم

انتصاب جنابعالی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و نیز نماینده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در آن شورای محترم، در این برهه حساس از تاریخ ایران اسلامی عزیز، نشان از لیاقت، تعهد و تخصص شما دارد؛ رجاء واثق دارم که با توجه به تجربیات ارزشمند و تعیین‌کننده مدیریت سیاسی‌تان در طول تاریخ سراسر افتخار انقلاب اسلامی، در طی مسیر رشد، پیشرفت و شکوفایی توأم با امنیت پایدار، موفق و مؤید خواهید بود.

اینجانب، ضمن تبریک این انتصاب هوشمندانه و آرزوی توفیق روزافزون، به همراه سایر پرسنل مقتدر انتظامی، در راستای تحقق اهداف نظام مقدس ایران اسلامی، تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای عزیز، در کنار شما برادر بزرگوار، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید.

از فرصت استفاده کرده و از زحمات شبانه‌روزی سردار علی‌اکبر احمدیان، در زمان تصدی مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تقدیر و تشکر نموده، توفیقات روزافزون‌شان در سمت جدید انتصابی را از خداوند منان مسئلت می‌نمایم.