به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه خوارزمی انتخاب واحد دانشجویان ۲۶-۲۴ شهریور ۱۴۰۴ و انتخاب واحد با تأخیر ۳۰-۲۹ شهریور ۱۴۰۴ خواهد بود. همچنین کلاس‌ها، ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

حذف و اضافه

حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: ۹-۸ مهر ۱۴۰۴ و حذف اضطراری (تک درس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: ۳۰-۱۵ آذر ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

پایان کلاس‌ها و امتحانات

پایان کلاس‌ها: ۱۷ دی ۱۴۰۴و امتحانات عمومی نیمسال اول، ۲۲-۲۰ دی ۱۴۰۴ و امتحانات دانشکده نیمسال اول ۲۳ دی لغایت ۸ بهمن ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

ارزشیابی و پیش ثبت نام

پیش ثبت نام نیمسال ۴۰۴۲: ۲۷-۲۴ آذر ۱۴۰۴و ارزشیابی نیمسال جاری: ۲۴ آذر لغایت ۵ دی ۱۴۰۴ انجام می‌شود.