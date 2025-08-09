به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه خوارزمی انتخاب واحد دانشجویان ۲۶-۲۴ شهریور ۱۴۰۴ و انتخاب واحد با تأخیر ۳۰-۲۹ شهریور ۱۴۰۴ خواهد بود. همچنین کلاسها، ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ آغاز میشود.
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: ۹-۸ مهر ۱۴۰۴ و حذف اضطراری (تک درس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: ۳۰-۱۵ آذر ۱۴۰۴ انجام میشود.
پایان کلاسها و امتحانات
پایان کلاسها: ۱۷ دی ۱۴۰۴و امتحانات عمومی نیمسال اول، ۲۲-۲۰ دی ۱۴۰۴ و امتحانات دانشکده نیمسال اول ۲۳ دی لغایت ۸ بهمن ۱۴۰۴ انجام میشود.
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال ۴۰۴۲: ۲۷-۲۴ آذر ۱۴۰۴و ارزشیابی نیمسال جاری: ۲۴ آذر لغایت ۵ دی ۱۴۰۴ انجام میشود.
