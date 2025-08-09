  1. حوزه و دانشگاه
کلاس‌های دانشگاه خوارزمی از ۲۹ شهریور آغاز می‌شود

بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه خوارزمی کلاس‌های درس از ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه خوارزمی انتخاب واحد دانشجویان ۲۶-۲۴ شهریور ۱۴۰۴ و انتخاب واحد با تأخیر ۳۰-۲۹ شهریور ۱۴۰۴ خواهد بود. همچنین کلاس‌ها، ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

حذف و اضافه

حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: ۹-۸ مهر ۱۴۰۴ و حذف اضطراری (تک درس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: ۳۰-۱۵ آذر ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

پایان کلاس‌ها و امتحانات

پایان کلاس‌ها: ۱۷ دی ۱۴۰۴و امتحانات عمومی نیمسال اول، ۲۲-۲۰ دی ۱۴۰۴ و امتحانات دانشکده نیمسال اول ۲۳ دی لغایت ۸ بهمن ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

ارزشیابی و پیش ثبت نام

پیش ثبت نام نیمسال ۴۰۴۲: ۲۷-۲۴ آذر ۱۴۰۴و ارزشیابی نیمسال جاری: ۲۴ آذر لغایت ۵ دی ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

زهرا سیفی

