۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

۱۳ معدن راکد در آذربایجان‌غربی فعال می‌شوند

ارومیه - سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: مراحل اداری و استعلامات لازم برای فعال‌سازی ۱۳ معدن راکد استان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه ظهر شنبه در جلسه شورای معادن استان آذربایجان‌غربی از آغاز روند فعال‌سازی ۱۳ معدن راکد در استان خبر داد و اظهار کرد: هفته گذشته مزایده‌ای با حضور متقاضیان برگزار شد و مراحل اداری و استعلامات لازم برای فعال‌سازی این معادن در دست اقدام است.

وی با تأکید بر نقش معادن در توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار افزود: جذب سرمایه‌گذار و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند معادن را به موتور محرک رشد اقتصادی استان تبدیل کند.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: فعال‌سازی معادن راکد علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، زمینه رشد تولید و افزایش درآمدهای معدنی استان را فراهم می‌کند.

خیرخواه همچنین بر ضرورت رعایت حقوق مردم مناطق معدنی تأکید کرد و از نمایندگان این معادن خواست در انجام مسئولیت‌های اجتماعی اهتمام بیشتری داشته باشند.

این نشست با حضور نمایندگان معدن آق‌دره و سایر معادن، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

