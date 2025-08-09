به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه ظهر شنبه در جلسه شورای معادن استان آذربایجانغربی از آغاز روند فعالسازی ۱۳ معدن راکد در استان خبر داد و اظهار کرد: هفته گذشته مزایدهای با حضور متقاضیان برگزار شد و مراحل اداری و استعلامات لازم برای فعالسازی این معادن در دست اقدام است.
وی با تأکید بر نقش معادن در توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار افزود: جذب سرمایهگذار و استفاده از فناوریهای نوین میتواند معادن را به موتور محرک رشد اقتصادی استان تبدیل کند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی گفت: فعالسازی معادن راکد علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم، زمینه رشد تولید و افزایش درآمدهای معدنی استان را فراهم میکند.
خیرخواه همچنین بر ضرورت رعایت حقوق مردم مناطق معدنی تأکید کرد و از نمایندگان این معادن خواست در انجام مسئولیتهای اجتماعی اهتمام بیشتری داشته باشند.
این نشست با حضور نمایندگان معدن آقدره و سایر معادن، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
