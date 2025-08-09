پویش «شوق زیارت» کمیته امداد قم؛ اعزام ۶۰۰ خانواده نیازمند به عتبات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدطه مهری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای پویش "شوق زیارت" همزمان با ایام عزاداری اربعین حسینی و پیاده‌روی مشتاقان زیارت آن حضرت به کربلای معلی خبر داد و گفت: این پویش با هدف اعزام مددجویان تحت حمایت به ویژه زیارت‌اولی‌ها به عتبات عالیات در حال برگزاری است.

مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه این اقدام در راستای توانمندسازی فرهنگی و ارتقای روحیه معنوی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد انجام شده است، بیان کرد: سهمیه‌ای به تعداد ۶۰۰ خانواده برای ما در نظر گرفته شده که انشاالله با اعتبارات تخصیص‌یافته و کمک‌های خیرین و نیکوکاران استان مقدس قم، این مبلغ را تأمین خواهیم کرد.



وی با بیان اینکه ۵ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۱۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به هر خانواده اختصاص می‌یابد، افزود: امیدواریم با همراهی مردم نیک‌اندیش استان، بتوانیم خدمتی فراتر از این رقم نیز به مددجویان ارائه دهیم.



مدیرکل کمیته امداد استان قم با تأکید بر اهمیت بهره‌مندی محرومان از فیض زیارت عتبات عالیات، از مردم نوع‌دوست خواست تا برای یاری مشتاقان زیارت سید و سالار شهیدان (ع)، از طریق کد دستوری #۹*۰۲۵*۸۸۷۷* و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۶۰۲۶ یاریگر افراد نیازمند مشتاق زیارت باشند.



حجت الاسلام والمسلمین مهری در پایان خاطرنشان کرد: این پویش معنوی همزمان با ایام عزاداری اربعین حسینی و سفر پربرکت پیاده‌روی اربعین، فرصتی ارزشمند برای زائران تحت حمایت است تا در این سفر روح‌افزای معنوی شرکت کنند.