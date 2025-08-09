«ریگ چاه» روی صحنه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، نمایش «ریگ چاه» به نویسندگی و کارگردانی علی پیمان و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی به عنوان نمایش جدید باشگاه تئاتر سوره با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران از ۲۴ مرداد در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان این اثر کمدی تراژیک که برگرفته از داستانی واقعی است آمده: «دنبال جهان بدون مرز بودیم، شدیم سرباز مرزبانی».

لقمان قادری، محمد طالبی، فرتاش دوراندیش، امید یوزی، جلال محبی، مهدی صمیمی، علی پیمان و نوید محسنیان گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند. همچنین محسن قصابیان به عنوان مشاور کارگردان در کنار «ریگ چاه» حضور دارد.

پیش‌فروش بلیت‌های سه روز ابتدایی این نمایش از فردا، یکشنبه ۱۹ مرداد در سایت تیوال آغاز می‌شود.



دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: مجری طرح: محمدحسن درباغی فرد، طراح صحنه: سالار فصاحتی، علی پیمان، انتخاب موسیقی: فرتاش دوراندیش، دستیار کارگردان: ابولفضل نائینی، مدیر صحنه: یوسف کیانی، منشی صحنه: ملک تقی‌زاده، مدیر روابط عمومی: فاطمه شوقی و عکاس: امیر ناصری، پرویز گوهری راد.