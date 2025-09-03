به گزارش خبرنگار مهر، نوید محسنیان که این روزها با ایفای نقش در نمایش «ریگ چاه» به کارگردانی علی پیمان، در تالار قشقایی روی صحنه میرود درباره تجربه حضورش در این اثر نمایشی گفت: از سال ۱۴۰۲ همکاری من با علی پیمان در نمایش «ریگ چاه» آغاز شد. در ابتدا نقش سیاوش که به من سپرده شد، شخصیتی تهرانی بود که وارد یک پاسگاه مرزی در سیستان و بلوچستان میشد. اما با توجه به اینکه تمامی بازیگران نقشهایی بومی داشتند و شخصیتهای محل زندگی خود را بازی میکردند، حضور یک سرباز از تهران در آن فضا کمی دور از ذهن به نظر میرسید. در نتیجه، پس از بررسیهای گروه، تصمیم گرفتیم که این کاراکتر نمایندهای از شمال کشور باشد و سیاوش با لهجه مازندرانی روی صحنه برود.
این بازیگر جوان درباره چالشهای رسیدن به لهجه مازندرانی توضیح داد: من تهرانیالاصل هستم و برای رسیدن به این لهجه نیاز به تمرین زیادی داشتم. دو تا سه هفته مانده به اجرای عمومی سال گذشته در تالار مولوی، تمرین لهجه را آغاز کردم. با تماشای فیلمهایی که به گویش مازندرانی نزدیک بودند و صحبت با هموطنان مازنی، توانستم به این گویش مسلط شوم. تسلط به لهجه کمی برایم سخت بود اما نقش سیاوش آنقدر در موقعیتهای مختلف به کاراکترهای دیگر کمک میکرد که به مرور این لهجه در دل نمایش جا افتاد و برای مخاطب باورپذیر شد.
وی در ادامه افزود: یکی از ویژگیهای نمایش «ریگ چاه» که به خوبی در روند نمایش دوران سربازی و داستان آن انعکاس یافته، این است که هر کدام از ما بازیگران، پلهای میشویم برای دیده شدن بهتر نقش دیگری. بازیگرانی که کنار من بودند، بسیار در شکلگیری کاراکتر سیاوش تاثیرگذار بودند و همراهی آنها باعث شد تا آنچه امروز در تالار قشقایی روی صحنه دیده میشود، شکل بگیرد.
محسنیان با اشاره به درونمایه انسانی نمایش گفت: «ریگ چاه» چیزی دارد که شاید این روزها در زندگی همهمان کمرنگ شده و آن رفاقت و صمیمیتی است که بسیاری حسرت آن را دارند. این نمایش حال خوب رفاقتها را به تصویر میکشد و حتی مخاطب را نیز وارد این حلقه دوستی میکند.
بازیگر نقش «سیاوش» درباره بازخورد مخاطبان عنوان کرد: واکنش تماشاگران بسیار مثبت بود. در صحنههایی که انتظار واکنش داشتیم، تماشاگران بهخوبی همراهی کردند و حتی در برخی بخشها، بازخوردها فراتر از پیشبینیهای ما بود. این استقبال، بدون شک از لطف و همراهی آنهاست.
محسنیان در پایان با اشاره به تاثیر حضور محسن قصابیان در مقام مشاور کارگردان در روند اجرا یادآور شد: نگاه و حمایت آقای قصابیان باعث شد اجرای ما پختهتر و منسجمتر از گذشته باشد. حتی برای مخاطبانی که پیشتر «ریگ چاه» را دیدهاند، نسخه جدید این اجرا دیدنیتر شده است.
