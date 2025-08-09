زهک در مسیر توسعه و پیشرفت

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله جهانتیغ، صبح شنبه در نشست با اصحاب رسانه ضمن تقدیر از زحمات خبرنگاران، بر نقش حیاتی آنها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولین و ظرفیت بی بدیلشان در امیدآفرینی و پیشبرد اهداف توسعهای شهرستان تاکید کرد.
فرماندار زهک در این نشست به برنامههای اولویتدار فرمانداری زهک برای روزها و هفتههای آتی پرداخت.
بازگشایی مرز شاهگل، اولویتی برای بهبود معیشت
جهانتیغ، بازگشایی بازارچه مرزی "شاهگل" را یکی از اولویتهای اصلی خود عنوان کرد و آن را گامی مهم در جهت تحقق مطالبه دیرینه مردم منطقه و توسعه تجارت مرزی دانست.
وی با اشاره به اینکه این بازارچه پس از سالها تعطیلی بازگشایی شده است، افزود: با توجه به گسترش خشکسالی و مشکلات معیشتی، احیای بازارچههای مرزی همواره از اصلیترین خواستههای مردم نجیب سیستان بوده است.
جهانتیغ تصریح کرد: با حمایتهای صورت گرفته، این وعده عملی شده و مردم میتوانند بدون واسطه از مزایای این مرز برای تجارت و تأمین معیشت بهرهمند شوند. این بازارچه در محدوده منطقه آزاد سیستان قرار دارد و از تمام مشوقهای قانونی از جمله معافیتهای گمرکی برخوردار است.
تکمیل پروژههای نیمهتمام، از ورزشی تا راه سازی
فرماندار زهک در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح برنامههای مدون فرمانداری برای تکمیل پروژههای نیمهتمام پرداخت و گفت: تکمیل استادیوم ورزشی شهرستان یکی از این پروژههاست که سالها با کندی پیش میرفت و تلاش برای به بهرهبرداری رساندن آن ادامه دارد.
وی همچنین از فعال شدن پروژههای ورزشی دیگر مانند سالنهای ورزشی در جزینک، قلعهکنگ و گوری خبر داد و افزود: ۵۰ کیلومتر روکش آسفالت برای محورهای مواصلاتی شهرستان در دستور کار قرار دارد و همچنین به زودی تقاطع غیر همسطح عطامحمد افتتاح میشود که نقش مهمی در کاهش تلفات جادهای و تسهیل ترانزیت کالا خواهد داشت.
توسعه زیرساختها؛ گاز، آب و فاضلاب
به گفته جهانتیغ، عملیات گازرسانی در شهرستان با سرعت مطلوبی در حال اجراست و بخش قابل توجهی از شهروندان زهک از شبکه گاز بهرهمند شدهاند.
وی افزود: گازرسانی به تعداد زیادی از روستاها نیز انجام شده و تلاش برای پوشش کامل شهرستان ادامه دارد. همچنین آب رسانی به برخی از روستاها در دستور کار است.
کشاورزی و گردشگری، پتانسیلهای کلیدی منطقه
جهانتیغ شهرستان زهک را دارای پتانسیل بالا در حوزه کشاورزی دانست و گفت: با وجود ۳۶ هزار هکتار اراضی قابل کشت، در حال حاضر ۱۰ هزار هکتار زیر کشت میرود.
وی به کشت جالیز با استفاده از روشهای نوین آبیاری و همچنین توسعه گلخانهها اشاره کرد و افزود: تعداد واحدهای گلخانهای افزایش یافته است. در بخش شیلات نیز، با اضافه شدن حوضچهها و چاهکهای جدید، ظرفیت تولید افزایش خواهد یافت.
در حوزه گردشگری، فرماندار زهک به اهمیت روستای تاریخی قلعهنو اشاره کرد و از برنامهریزی برای حل مشکل فاضلاب این روستا و تملک اراضی اطراف ارگ سردار برای توسعه گردشگری خبر داد. ساماندهی کمپینگ گردشگری چاهنیمهها و بهسازی محور مواصلاتی آن از دیگر برنامههای اعلام شده توسط وی بود.
اشتغالزایی و رفع موانع تولید
فرماندار زهک در پایان با اشاره به تلاش برای رفع موانع تولید در ناحیه صنعتی شهرستان، از فعالیت یک واحد تولیدی فرآوردههای یخی با اشتغالزایی مستقیم و برنامهریزی برای راهاندازی یک واحد تولید پلاستیک خبر داد.
نظر شما