حمید صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۳:۳۰ ظهر امروز طی یک حادثه آتش‌سوزی در یکی از موکب‌های مستقر در میدان اربعین پایانه مرزی شهید سلیمانی، یک نفر فوت و ۳ نفر دیگر مصدوم شدند.

حمید صفرپور اظهار داشت: خوشبختانه مصدومین این حادثه دچار آسیب‌های سطحی شده و پس از دریافت اقدامات مراقبتی لازم توسط همکاران عملیاتی، به بیمارستان امام حسین اعزام شدند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: این حریق به علت وزش باد به اطراف موکب انتشار یافت و ۸ خودرو نیز گرفتار این آتش‌سوزی شدند.