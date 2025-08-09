  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

یک فوتی و ۳ مصدوم در حادثه‌ آتش‌سوزی پایانه مرزی مهران

ایلام - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام گفت: حادثه‌ آتش‌سوزی پایانه مرزی مهران یک فوتی و سه مصدوم داشته است.

حمید صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۳:۳۰ ظهر امروز طی یک حادثه آتش‌سوزی در یکی از موکب‌های مستقر در میدان اربعین پایانه مرزی شهید سلیمانی، یک نفر فوت و ۳ نفر دیگر مصدوم شدند.

حمید صفرپور اظهار داشت: خوشبختانه مصدومین این حادثه دچار آسیب‌های سطحی شده و پس از دریافت اقدامات مراقبتی لازم توسط همکاران عملیاتی، به بیمارستان امام حسین اعزام شدند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: این حریق به علت وزش باد به اطراف موکب انتشار یافت و ۸ خودرو نیز گرفتار این آتش‌سوزی شدند.

