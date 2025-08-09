سرپرست جدید خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی، طی حکمی محمدعلی نادعلیزاده را به عنوان سرپرست خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
امید است با توکل به عنایات خدای متعال و بهرهگیری از تمام توان و همکاری همکاران در ارتقا هر چه بیشتر و بهتر جایگاه رسانه فاخر «ایسنا» و خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی تبعیت از منویات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی از جمله حمایت از دولت قرین توفیق باشید.
بدون تردید، رسانه مهم و تأثیرگذاری چون ایسنا، تحت هدایتهای هیأت مدیره و بهرهگیری از همکاری و اخذ نظر از مشاوران و جلب مساعدت دستاندرکاران و با همت تلاشگران و عزیزان آن خبرگزاری قادر است در مسیر پیشرفت و بالندگی میهن اسلامی و شکوفایی هر چه بیشتر انقلاب اسلامی در همه عرصهها به ویژه در حوزههای فرهنگی و علم و فناوری، پشتیبان بسیار مناسبی برای کشور باشد.
انتظار دارد برای نیل به این اهداف، حرکت برمدار برنامه بمنظور روزآمد نمودن سازمان ایسنا و بکارگیری همه امکانات و استفاده از همه ظرفیتهای مرتبط موجود در جهاد دانشگاهی و ایسنا مورد اهتمام و توجه جنابعالی قرار گیرد.
گفتنی است، نادعلیزاده که پیش از این به عنوان مدیر مؤسسه مطبوعاتی جماران مشغول فعالیت بود سابقه مدیرعاملی خبرگزاری ایسنا از تابستان ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۵ را در کارنامه خود دارد.
منتظری در نامهای جداگانهای از تلاشهای ارزشمند ابوالقاسم رئیسی در زمان تصدی سرپرستی خبرگزاری ایسنا قدردانی و تاکید کرد: اطمینان دارم همچون گذشته تمامی تلاش خویش را در پیشبرد و توسعه این نهاد و در مسئولیت اداره کل روابط عمومی به نحو مطلوب بکار خواهید بست.
