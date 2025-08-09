منابع بلااستفاده باید به چرخه توسعه همدان بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی بعدازظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان اظهار کرد: نمی‌توان ادعا کرد که منابع نداریم، در حالی که بخش قابل توجهی از آن‌ها بلااستفاده باقی مانده است. اولویت ما استفاده از داشته‌های خودمان است و سپس، در صورت نیاز به سراغ منابع دیگر می‌رویم.

وی با انتقاد از جلسات فاقد خروجی عملیاتی افزود: نشست‌ها باید منجر به اقدام شود، نه صرفاً تکرار گفت‌وگوها، تجربه موفق پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی پیش از اربعین نشان داد که با بسیج دستگاه‌ها می‌توان در زمان کوتاه به نتیجه ملموس رسید.

استاندار همدان تأکید کرد: استان باید به کارگاه عملیاتی توسعه تبدیل شود، بسیاری از پروژه‌ها سال‌ها بلاتکلیف مانده و راهکار، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تصمیم‌گیری قاطع است تا تغییر مدیران یا شرایط، روند توسعه را مختل نکند.

ملانوری‌شمسی با اشاره به گزارش ارزیابی عملکرد بانک‌ها گفت: هر بانکی که منابع دارد اما در توسعه استان نقشی ایفا نمی‌کند، برای مردم سودی ندارد، این منابع باید در اختیار بانک‌هایی قرار گیرد که عزم حل مشکلات استان را دارند.

وی همچنین خواستار تسریع در پرداخت وام‌های ودیعه مسکن، فرزندآوری، ازدواج و اجرای طرح‌های حمایت از خانواده شد و توسعه انرژی خورشیدی و برقی‌سازی چاه‌های کشاورزی را الگویی موفق و اقتصادی برای استان دانست.