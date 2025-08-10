به گزارش خبرنگار مهر، امیر مسعود نوعی، حقوقدان و وکیل مهاجرتی، در گفتگویی درباره امکان خروج از کشور افراد دارای سوءپیشینه کیفری گفت: طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سوءپیشینه کیفری زمانی ایجاد میشود که فرد بهموجب حکم قطعی دادگاه به یکی از مجازاتهای حدی مانند شرب خمر یا زنا، قصاص نفس یا عضو، مجازاتهای سالب حیات و یا حبس تعزیری بیش از ۲ سال در جرایم عمدی محکوم شده باشد.
وی افزود: داشتن سوءپیشینه کیفری بهتنهایی مانع خروج از کشور نیست، مگر آنکه به موجب حکم دادگاه فرد ممنوعالخروج شده باشد.
موارد ممنوعالخروجی و شرایط قانونی
نوعی تصریح کرد: طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند بهعنوان مجازات تکمیلی، حتی در جرایمی که موجب سوءپیشینه نمیشوند، فرد را برای مدت معینی حداکثر دو سال ممنوعالخروج کند که این ممنوعالخروجی باید بهصورت صریح در حکم دادگاه قید شود.
وی درباره موارد مختلف ممنوعالخروجی توضیح داد: ممنوعالخروجی ممکن است به عنوان مجازات تکمیلی در حکم دادگاه کیفری ذکر شود، یا به جهت دسترسی به متهم قبل از حضور در دادسرا که بازپرس آن را صادر میکند و ۶ ماه اعتبار دارد و قابل تمدید است.
این حقوقدان ادامه داد: همچنین ممنوعالخروجی ممکن است به عنوان قرار نظارت قضائی توسط بازپرس صادر شود و فرد را برای مدت معینی ممنوعالخروج کند.
نوعی به دیگر موارد ممنوعالخروجی اشاره کرد: به دلیل بدهی مالیاتی، طبق ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی میتوانند از خروج افراد بدهکار جلوگیری کنند. همچنین بدهکاران بانکی که بانک مرکزی درخواست ممنوعالخروجی آنها را به دادسرا اعلام کرده باشد، شامل این ممنوعیت میشوند.
وی افزود: مشمولین خدمت نظام وظیفه و سربازان غایب و فراری نیز طبق قانون گذرنامه و نظام وظیفه ممنوعالخروج هستند.
نوعی درباره ممنوعیت خروج زنان متأهل و افراد زیر ۱۸ سال گفت: در صورتی که اجازه و موافقت کتبی همسر یا ولی را نداشته باشند، ممنوعالخروج خواهند بود.
وی درباره بدهکاران مالی توضیح داد: افرادی که توسط ادارات اجرای اسناد رسمی ممنوعالخروج میشوند، مانند بدهکاران مهریه، چک یا قراردادهای لازمالاجرا، تا زمانی که بدهی خود را پرداخت یا تقسیط نکرده باشند، نمیتوانند از کشور خارج شوند.
راهکارهای رفع ممنوعالخروجی
این حقوقدان راهکارهایی برای رفع ممنوعالخروجی ارائه داد و گفت: اگر دستور ممنوعالخروجی توسط بازپرس صادر شده باشد، حضور در دادسرا و ارائه وثیقه یا معرفی کفیل (در صورتی که قرار بازداشت موقت نباشد) باعث رفع ممنوعالخروجی میشود.
وی افزود: اگر ممنوعالخروجی به دلیل بدهی مالیاتی باشد، تعیین تکلیف یا تقسیط بدهی موجب رفع ممنوعالخروجی خواهد شد.
نوعی ادامه داد: در موارد مشمولین خدمت نظام وظیفه، اخذ مجوز از سازمان نظام وظیفه برای رفع ممنوعالخروجی ضروری است.
وی گفت: برای افراد زیر ۱۸ سال و زنان متأهل، اخذ رضایت کتبی یا مجوز دادستانی در موارد ضروری میتواند ممنوعالخروجی را برطرف کند.
نوعی درباره بدهکاران اسناد لازمالاجرا نیز توضیح داد: پرداخت یا تقسیط کامل بدهی باعث رفع ممنوعالخروجی میشود. در موارد اضطراری طبق ماده ۲۰۱ آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، بدهکار میتواند یک بار و به مدت ۶ ماه با تأمین تضمین از کشور خارج شود.
