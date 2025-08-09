  1. استانها
  2. همدان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

همدان دو ملی‌پوش در ترکیب تیم ملی تنیس روی میز دارد

همدان- رئیس فدراسیون تنیس روی میز گفت: دو ملی‌پوش از همدان در تیم ملی حضور دارند که نشان‌دهنده جایگاه ویژه این استان در کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد علی قارداشی بعدازظهر شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت تنیس روی میز استان همدان با اشاره به افتخارات و ظرفیت‌های ورزشی استان همدان اظهار کرد: استان همدان یکی از قطب‌های مهم پرورش استعدادهای ملی این رشته بوده و باید از همه توانمندی‌های انسانی و زیرساختی برای توسعه تنیس روی میز این استان استفاده شود.

وی افزود: همکاری‌های پایدار و برنامه‌ریزی هدفمند طی سال‌های اخیر موجب شده قهرمانان برجسته‌ای از همدان به تیم ملی راه پیدا کنند و در میادین بین‌المللی بدرخشند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به آماری قابل توجه گفت: از مجموع ۱۰ ملی‌پوش فعلی کشور، دو نفر از همدان هستند و این سهم ویژه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در پرورش استعدادهای تنیس روی میز است.

وی با بیان اینکه حمایت‌ها و نگاه اصولی هیئت، زمینه‌ساز شکل‌گیری نسل جدیدی از ورزشکاران مستعد شده است، اضافه کرد: این ظرفیت ارزشمند باید با برنامه‌ریزی دقیق، شناسایی استعدادهای نو، سرمایه‌گذاری بر بخش پایه و جذب مربیان توانمند، بیش از گذشته شکوفا شود.

قارداشی در ادامه با تجلیل از پیشکسوتان استان گفت: جعفری از همدان، یکی از نخستین ایرانیانی بود که در مسابقات جهانی پیشکسوتان شرکت کرد و موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. این دستاورد نه‌تنها برای استان بلکه برای کشور افتخاری بزرگ است و نشان می‌دهد تنیس روی میز در این منطقه ریشه‌ای عمیق دارد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه همزمان زیرساخت‌ها و حمایت‌های مادی و معنوی بیان کرد: بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند پیشکسوتان در کنار انگیزه و شور جوانان، می‌تواند تضمین‌کننده آینده‌ای موفق برای تنیس روی میز همدان باشد.

رئیس فدراسیون در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت‌ها، تکمیل پروژه‌های زیرساختی و برنامه‌های هماهنگ کشوری و استانی، همدان بتواند ضمن حفظ جایگاه فعلی، در مسیر فتح عناوین بزرگ‌تر در صحنه ملی و بین‌المللی گام بردارد.

