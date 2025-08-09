به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد علی قارداشی بعدازظهر شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت تنیس روی میز استان همدان با اشاره به افتخارات و ظرفیتهای ورزشی استان همدان اظهار کرد: استان همدان یکی از قطبهای مهم پرورش استعدادهای ملی این رشته بوده و باید از همه توانمندیهای انسانی و زیرساختی برای توسعه تنیس روی میز این استان استفاده شود.
وی افزود: همکاریهای پایدار و برنامهریزی هدفمند طی سالهای اخیر موجب شده قهرمانان برجستهای از همدان به تیم ملی راه پیدا کنند و در میادین بینالمللی بدرخشند.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به آماری قابل توجه گفت: از مجموع ۱۰ ملیپوش فعلی کشور، دو نفر از همدان هستند و این سهم ویژه، نشاندهنده ظرفیت بالای این استان در پرورش استعدادهای تنیس روی میز است.
وی با بیان اینکه حمایتها و نگاه اصولی هیئت، زمینهساز شکلگیری نسل جدیدی از ورزشکاران مستعد شده است، اضافه کرد: این ظرفیت ارزشمند باید با برنامهریزی دقیق، شناسایی استعدادهای نو، سرمایهگذاری بر بخش پایه و جذب مربیان توانمند، بیش از گذشته شکوفا شود.
قارداشی در ادامه با تجلیل از پیشکسوتان استان گفت: جعفری از همدان، یکی از نخستین ایرانیانی بود که در مسابقات جهانی پیشکسوتان شرکت کرد و موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. این دستاورد نهتنها برای استان بلکه برای کشور افتخاری بزرگ است و نشان میدهد تنیس روی میز در این منطقه ریشهای عمیق دارد.
وی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه همزمان زیرساختها و حمایتهای مادی و معنوی بیان کرد: بهرهگیری از تجربههای ارزشمند پیشکسوتان در کنار انگیزه و شور جوانان، میتواند تضمینکننده آیندهای موفق برای تنیس روی میز همدان باشد.
رئیس فدراسیون در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایتها، تکمیل پروژههای زیرساختی و برنامههای هماهنگ کشوری و استانی، همدان بتواند ضمن حفظ جایگاه فعلی، در مسیر فتح عناوین بزرگتر در صحنه ملی و بینالمللی گام بردارد.
