به گزارش خبرنگار مهر، احمد فراهانی عصر شنبه در نشست خبری نهضت توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: از سال ۱۳۷۷ تاکنون ۱٬۰۰۹ خیر حقیقی و حقوقی در استان همدان مشارکت داشتهاند و در مجموع با صرف بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان، ۴۳۵ پروژه آموزشی با زیربنای بیش از ۳۰۴ هزار مترمربع ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده است.
وی با بیان اینکه ۳۵ تا ۴۰ درصد پروژههای آموزشی استان را خیرین احداث میکنند، خاطرنشان کرد: در سال جاری پیشبینی میشود پروژههایی با ارزشی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان تحویل شود و برای تکمیل پروژههای نیمهتمام نیز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
فراهانی وضعیت فضاهای آموزشی استان را نامطلوب دانست و گفت: ۱۵ درصد مدارس استان تخریبی و ۳۵ درصد نیازمند مقاومسازی هستند، اما به دلیل کمبود فضای آموزشی همچنان مورد استفاده قرار میگیرند. میانگین سرانه فضای آموزشی استان ۴.۹۳ مترمربع است که سه متر کمتر از استاندارد جهانی است.
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز همدان با اشاره به متوسط بالای مشارکت خیرین در استان تأکید کرد: در ۲۷ سال گذشته هیچ پروژه نیمهتمامی که توسط خیرین آغاز شده باشد، رها نشده و همه به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی همچنین از برگزاری جشنواره خیرین مدرسهساز که به دلیل شرایط کشور به تعویق افتاده، در مهرماه سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: مدرسهسازی پایگاه توسعه پایدار است و نیاز به همیاری بیشتر مردم و خیرین داریم تا کودکان استان از فرصت برابر در آموزش و پرورش بهرهمند شوند.
