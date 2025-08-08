خبرنگاران در جنگ اخیر مقابل ناتوی رسانه ای غرب ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی در خطبه نماز جمعه ساری با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی از عزاداران حسینی برای تکریم و ارج نهادن به شعائر حسینی تقدیر کرد.

وی به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ایران اسلامی بر اساس دین و دانش به وجود آمده است، گفت: ما هم باید دین و دانش را داشته باشیم و در مقابل فتنه‌های دشمنان هوشیار باشیم.

وی با بیان اینکه در عزاداری‌ها به بایدها و نبایدها توجه کنیم، گفت: عزاداری ما باید عزاداری ناب باشد و از خرافات جلوگیری کنیم و متولیان هیئات مذهبی باید این مسئله را جدی بگیرند.

نماینده ولی فقیه استان مازندران با گرامیداشت ۱۷ مرداد و روز خبرنگار بیان کرد: از جامعه خبرنگاری و رسانه‌ای تقدیر می‌کنیم و آن بخشی از خبرنگاران که در این جنگ اخیر در مقابل ناتو رسانه غرب ایستاده‌اند و نیز سپاسگزاری می‌کنیم.

آیت الله لائینی با اظهار اینکه خبرنگاران برابر ناتوی رسانه غرب مقابله و دفاع کردند، یادآور شد: همه جامعه ایرانی باید یک جامعه اطلاعاتی ۹۰ میلیونی باشند.

امام جمعه ساری با تاکید بر اینکه خبرنگاران می‌توانند خادم و و یا خدای نخواسته خائن باشند، ادامه داد: قلم خبرنگاری نباید برای انتقام جویی باشد زیر این قلم شیطانی خواهد بود و زبان و قلم خبرنگاران باید انسانی باشد.

وی با گرامی‌داشت یاد و خاطره بیش از ۳۰۰ خبرنگاری که در جنگ غزه به شهادت رسیدند گفت رژیم غاصب صهیونیستی هیچیک از حق و حقوق خبرنگاران را رعایت نمی‌کند.

وی حفظ حرمت خبرنگاری را لازم دانسته گفت در عین حال باید نظارتی بر این کار و حرفه وجود داشته باشد تا امنیت روانی مردم حفظ شود.

احیای صنایع کوچک

وی احیای صنایع کوچک را امری مهم و ضروری خواند و گفت: یکی از برنامه‌های دولت در اقتصاد مقاومتی باید احیای صنایع کوچک باشد و مسئولان باید سازوکارهای لازم را در این زمینه اتخاذ کنند.

نماینده ولی فقیه در مازندران بر لزوم مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی آب و برق تاکید کرد و گفت: در زمینه آب شرب و کشاورزی نیز باید صرفه‌جویی و مدیریت داشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید الگوی کشاورزی را به گونه‌ای طراحی کنیم که میزان مصرف آب در آن کمتر باشد و از این رو کشاورزی باید دانش بنیان شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با گرامی‌داشت سالروز شهدای مقاومت و روز مقاومت اسلامی تصریح کرد: شهدای مدافع حرم در راستای راهبرد مقاومت اسلامی به شهادت رسیدند و دشمن می‌خواهد این راهبرد را از ما بگیرد تا از مسیر مقاومت دست برداریم.