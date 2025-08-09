مسابقات کاراته نونهالان بانوان در لیلان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالگرد شهدای مدافع حرم و چهلمین روز شهدای اقتدار مسابقات کاراته نونهالان بانوان با عنوان آمادگی جسمانی روز شنبه با حضور ۲۰۰ ورزشکار در سالن ورزشی شهید باکری لیلان برگزار شد.
این رقابتها با حضور ۱۰ تیم از شهرستان در فضایی پرشور و رقابتی برگزار شد.
علی نوایی فرماندار شهرستان لیلان در حاشیه این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: ورزش علاوه بر تقویت جسم، موجب تهذیب نفس، رشد اخلاقی و پرورش روحیه همبستگی در جامعه میشود. امروز نیاز داریم که نسل نوجوان و جوان ما با روی آوردن به ورزش از آسیبهای اجتماعی دور شده و با انگیزه و نشاط به سوی آیندهای روشن حرکت کنند.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این مسابقات و خانوادههای ورزشکاران افزود: یکی از برنامههای اصلی مدیریت شهرستان، توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از استعدادهای جوان به ویژه در بخش بانوان است و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.
در پایان این رقابتها برترینها در ردههای مختلف سنی معرفی و با اهدای مدال و لوح تقدیر مورد تجلیل قرار گرفتند.
