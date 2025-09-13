وفاق را در هیئت کاراته سرلوحه خود قرار دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات، دستاوردهای هیئت کاراته آذربایجان شرقی، افزود: هدف اصلی اش در دوران سرپرستی خود بازگرداندن اعتبار و جایگاه کاراته استان در سطح ملی و بینالمللی است.
سرپرست هیئت کاراته آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت گذشته کاراته آذربایجان شرقی عنوان کرد: نزدیک به چهار سال است که متأسفانه بزرگان کاراته استان با هیئت قهر کرده بودند و نامهربانیها و ناملایمت ها و همچنین تبعیض در هیئت کاراته صورت گرفته بود که تصمیم گرفتیم برای حل این مشکلات وارد میدان شویم.
محمدی یادآور شد: ما تلاش کردیم احترام و ارزش را به این رشته بازگردانیم و خوشبختانه امروز اساتید خودشان برای همکاری و فعالیت در کنار هیئت پیشقدم هستند که این تغییر نگرش مهمترین دستاورد ما در این مدت کوتاه است.
وی با بیان اینکه سعی کردیم تا مشکلی از مشکلات کاراته کارهای استان کم کنیم، اضافه کرد: به همراه استاد احمد علیپور دبیر هیئت بازدیدهای میدانی انجام دادیم و از جمله اقدامات هیئت کاهش هزینهها و اجارهبهای سالنها بوده است.
محمدی همچنین از راه اندازی کمیتهای کم تحرک و غیر فعال همچون کمیتههای فنی، استعدادیابی، همگانی، مربیان، داوران و حتی اتاق فکر با حضور پیشکسوتان عزیز خبر داد.
سرپرست هیئت کاراته آذربایجان شرقی از دیگر دستاوردها و افتخارات این هیئت به موفقیت و کسب مقام نخست مسابقات پا را آسیایی توسط فرزاد صفوی اشاره کرده و توضیح داد: پس از ۲۵ سال، کاتا تیمی استان روی سکوی سوم آسیا ایستاد و در بخش انفرادی توسط عرشیا معلمی نایب قهرمانی آسیا را کسب کردیم.
وی در دیگر سخنان خود به حضور در مسابقات لیگ وان و انتخابی تیم ملی اشاره کرده و گفت: خدا را شکر توانستیم صدرنشین شویم در حالی که سال گذشته در رده دوازدهم قرار داشتیم.
محمدی در پاسخ به این سوال که امار سازمان یافته هیئت کاراته آذربایجان شرقی چقر است؟ پاسخ داد: نزدیک به ۷ هزار ورزشکار سازمانیافته در سطح استان فعالیت میکنند.
کاراته آزاد و کنترلی را یکی کردیم
محمدی با بیان اینکه هیئت کاراته استات در حال حلضر هیچ فرقی بین کاراته کاران آزاد و کنترلی قائل نیست و نخواهد بود، اظهار کرد: ما سعی کردیم به جای تقسیمبندی کاراته به آزاد و کنترلی، با دیدی جامع و واحد به این رشته نگاه کنیم و در این راه تلاش کردیم شهرستانها را به چالش بکشیم و از ظرفیتهای بالای آنها استفاده کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که کاراته در چند شهرستان فعال است؟ پاسخ داد: در بیشتر شهرستانهای استان کاراته فعال بوده و در این مدت اردوها و مسابقات مختلفی در شهرستانهای هریس، اهر، جلفا برگزار کردهایم.
وی در مورد وجود مشکلات مالی هیئت توضیح داد: خدا را شکر تا به الان نگذاشتیم مشملات مالی خللی در برنامههای هیئت ایجاد کند و حتی در این راه شخص خودم هزینههایی را متقبل شدم و نگذاشتیم از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنیم ولی در زمان نیاز از دوستان حامی مالی خود بهره خواهیم برد.
رئیس هیئت کاراته آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که برنامههای آتی هیئت چیست؟ پاسخ داد: مسابقات قهرمانی استان در بیست و هشتم شهریور ماه، مسابقات سبکهای آزاد و استاژ داوری در بیست و هفتم و بیست و هشتم شهریور ماه برگزار خواهیم کرد.
