به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری، بعد از ظهر شنبه، در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور معاونین فرماندار، بخشداران مرکزی و شریفآباد و جمعی از خبرنگاران و فعالان فضای مجازی برگزار شد، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی، از نقش بیبدیل رسانهها و خبرنگاران در توسعه، آگاهیبخشی و مطالبهگری در جامعه تقدیر کرد.
حیدری در این مراسم با تبریک روز خبرنگار و تجلیل از جایگاه والای رسانه، گفت: روز خبرنگار صرفاً فرصتی برای بزرگداشت این حرفه شریف نیست بلکه یادآور مجاهدتهایی است که در خط مقدم آگاهیبخشی، حقیقتگویی، روشنگری و مطالبهگری آگاهانه انجام میشود. خبرنگاران وجدان بیدار جامعه و صدای مردم در همه شرایط هستند.
وی با تأکید بر اهمیت تقویت رسانههای داخلی افزود: رسانههای داخلی قوی، سپر اعتماد مردم در برابر رسانههای بیگانهاند، اگر رسانههای داخلی را از نظر توان مالی، نیروی انسانی و فضای فعالیت تقویت کنیم، مردم به رسانههای خارجی روی نخواهند آورد.
فرماندار پاکدشت همچنین بر ضرورت فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت خبرنگاران تأکید کرد و گفت: با همفکری مدیران قضائی، امنیتی و اجرایی شهرستان، تلاش میکنیم فضای مناسبی برای مطالبهگری ایجاد کنیم تا خبرنگاران بتوانند خواستهها و مطالبات مردم را با اخبار دقیق و رفتار اخلاقمدارانه منعکس کنند.
حیدری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در این جنگ ترکیبی، رسانههای معاند با تولید اخبار جعلی و تحریفشده سعی کردند افکار عمومی را به انفعال و یأس بکشانند، اما خبرنگاران متعهد داخلی با روایتهای دقیق، میدانی و امیدبخش نشان دادند که در خط مقدم جهاد تبیین ایستادهاند.
وی همچنین رسانههای متعهد را موتور حرکت جامعه دانست و افزود: ما به رسانهای نیاز داریم که نه وابسته باشد و نه منفعل؛ رسانهای آگاه، آزاد و متعهد که در کنار مردم بایستد و با نقد منصفانه، مسئولین را در مسیر اصلاح امور یاری دهد.
فرماندار پاکدشت در پایان از خبرنگاران خواست روحیه مطالبهگری خود را حفظ کنند و تأکید کرد: موضوعاتی که توسط خبرنگاران به ما منتقل میشود در اولویت پیگیری قرار خواهد گرفت و تلاش میکنیم پاسخها را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه دهیم.
